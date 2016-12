Project Cars: annunciati i bonus preorder

Il celebre produttore e sviluppatore BANDAI NAMCO Games Europe e Slightly Mad Studios sono lieti di annunciare i bonus per la prenotazione e la Limited Edition di Project CARS. Il gioco sarà disponibile da novembre 2014 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, mentre dal 2015 arriverà anche su Nintendo Wii U. Il gioco di corse più autentico, spettacolare, intenso e tecnicamente avanzato sarà disponibile anche in una straordinaria Limited Edition, dedicata a tutti gli appassionati di auto e motori.

La Limited Edition (solo per PlayStation 4 e Xbox ONE) sarà offerta in una speciale confezione di metallo con una grafica esclusiva e contenente un libro straordinario, intitolato “Project CARS: By Racers 4 Racers”. Grazie a questo articolo esclusivo, sarà possibile andare dietro le quinte di Slightly Mad Studios e scoprire nei dettagli come la community è stata coinvolta nello sviluppo del titolo. La Limited Edition includerà anche cinque auto leggendarie, utilizzabili in qualsiasi modalità di gioco e in alcune speciali serie monomarca della carriera, dove sfoggiarle degnamente!

Le auto incluse nell’edizione speciale sono: Ford GT40 Mk IV: la vincitrice della 24 ore di Le Mans del 1967, BMW M1 Pro Car: una vettura guidata da alcune leggende del volante, come Niki Lauda e Nelson Piquet, McLaren F1: la leggendaria supercar dello storico produttore inglese, Sauber C9: la regina dei prototipi negli anni ’80, Mercedes-Benz AMG e C-Coupe DTM: una delle migliori vetture del campionato DTM di sempre.

Oltre alla Limited Edition, è possibile prenotare Project CARS anche alla pagina www.projectcarsgame.com/preorder per ottenere direttamente nel proprio garage del gioco alcune vetture personalizzate a tiratura limitata! Il Modified Car Pack include i seguenti modelli: Ruf CTR,3 SMS-R Pagani Zonda Cinque, Roadster Ariel Atom 3 Mugen. La Ruf CTR3 SMS-R è una versione da competizione in grado di sprigionare più di 750 cavalli e raggiungere un’incredibile velocità massima di 330 km/h, con una combinazione unica di eccellenza tecnica e bellezza estetica. La seconda auto disponibile è la Pagani Zonda Cinque Roadster, una versione cabrio della celebre hypercar dotata di una velocità massima mostruosa, un carico aerodinamico degno delle migliori vetture da competizione e una bellezza unica, il tutto per un prezzo di svariati milioni di dollari. Infine, la Ariel Atom 3 Mugen è subito riconoscibile per la sua vivace carrozzeria rossa e bianca, mentre sotto il cofano romba un motore Honda Type R elaborato, che consente di raggiungere i 97 km/h in soli 2,9 secondi.

Prenotando il gioco, tutti e tre i veicoli personalizzati saranno disponibili gratuitamente nelle diverse modalità. Project CARS sarà disponibile da novembre 2014 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, mentre nel 2015 arriverà anche su Nintendo Wii U.