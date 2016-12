Higuain è il nuovo volto di FIFA 15

Electronic Arts è lieta di annunciare ufficialmente che Gonzalo ‘El Pipita’ Higuain, Argentino, maglia numero 9 della SSC Napoli nonchè uno dei più amati fra i calciatori ai vertici della classifica marcatori del Campionato Serie A TIM 2013/14, sarà il pack talent e testimonial della nuova edizione di EA SPORTS FIFA 15.Attaccante del Napoli dalla stagione 2013/2014, veloce ed efficace in contropiede, Gonzalo Higuain è la perfetta combinazione di atletismo e tecnica di gioco.Dopo gli esordi al River Plate, fa il suo debutto al Real Madrid nel 2007 dove gioca sei stagioni con sei trofei vinti, 264 partite giocate e 121 reti realizzate. Amante dei Videogiochi e di FIFA, Gonzalo è pronto a stupire milioni di videogiocatori in Italia e nel mondo con un numero altrettanto strabiliante di reti segnate durante le partite di FIFA 15 e FIFA Ultimate Team.

“Sono orgoglioso di essere sulla copertina di FIFA 15, al fianco di un grande Leo Messi, compagno di nazionale e amico, e non vedo l’ora di emozionare gli appassionati dello sport più bello del mondo in versione virtuale”. - ha commentato Gonzalo Higuain in merito alla sua presenza sul pack di FIFA 15. “Conosco la passione di giocare a FIFA con i miei compagni di squadra durante i ritiri, e rappresentare FIFA entrando a far parte della squadra virtuale di tanti fan in tutto il Paese è una esperienza unica ed emozionante”

“Gonzalo Higuain è uno sportivo di altissimo livello, che siamo orgogliosi di avere sul pack del nostro titolo più importante. Oltre ad essere un calciatore eccezionale, incarna infatti tutte le caratteristiche di sportività, positività e passione per il calcio che EA SPORTS vuole esprimere con ogni edizione di FIFA in uscita” - ha affermato Maurizio Finocchiaro, Country Manager di Electronic Arts Italia. “Siamo impazienti di assistere alle sue performance calcistiche nel Campionato di Serie A, reale e virtuale, e siamo sicuri che continuerà a incantare con il suo gioco migliaia di fan di FIFA in Italia e nel mondo.”

“Siamo orgogliosi che la collaborazione con EA SPORTS proceda con reciproca soddisfazione e che testimonial della nuova edizione di EA SPORTS FIFA 15 sia Gonzalo Higuain, un grande campione internazionale, che indossa la maglia azzurra della SSC Napoli” dice Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing SSC Napoli. “Siamo certi che la passione e l’amore dei tifosi azzurri costituirà un valore aggiunto in questo prestigioso accordo”.

Nel nuovo titolo di EA SPORTS, quest’anno in arrivo con il commento in-game completamente rinnovato e firmato dalla coppia Pierluigi Pardo e Stefano Nava, il calcio prenderà vita nei minimi dettagli per provare l’emozione dello sport come mai prima d’ora. Per la prima volta, tutti i 22 giocatori in campo saranno connessi grazie all’intelligenza emozionale, che farà sì che reagiscano ad avversari e compagni in base al contesto e all’andamento della partita. Le atmosfere da stadio saranno più dinamiche e coinvolgenti grazie a comportamenti specifici per regione, il pubblico si distinguerà con canti e cori unici, basati su paese, campionato, squadra o continente di provenienza. I modelli e volti dei giocatori saranno più realistici grazie al nuovo sistema di rendering e illuminazione basato sulla fisica, sul campo da gioco saranno visibili i segni dei tacchetti e delle scivolate e anche l’erba si consumerà progressivamente, proprio come nella realtà. Il dribbling in corsa permetterà ai giocatori di mantenere il controllo della palla anche in spazi stretti e durante gli scatti e togliere il possesso palla all’avversario sarà più soddisfacente e “fisico” che mai come le rotazioni e i movimenti più precisi del pallone.