Annunciato F1 2014

Il nuovo titolo dedicato agli amanti delle quattro ruote include anche una vasta gamma di miglioramenti che daranno vita al gioco di FORMULA 1 più accessibile di sempre. Un nuovo sistema di valutazione identifica rapidamente le proprie capacità di guida, regolando così le impostazioni di gioco a un livello appropriato, mentre livelli di difficoltà calibrati consentono ai giocatori di competere in maniera graduale, man mano che acquisiscono più esperienza. Inoltre, i veri appassionati alla ricerca di una simulazione più realistica, degna dei migliori piloti di FORMULA UNO, potranno personalizzare le proprie impostazioni per ottenere una vera sfida. Nel 2015, Codemasters presenterà un nuovo titolo di FORMULA 1 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà lanciato all’inizio della stagione di FORMULA UNO ma successivamente saranno rilasciati alcuni aggiornamenti digitali man mano che il campionato entrerà nel vivo, consentendo così a tutti gli appassionati di gareggiare contro i piloti e le squadre che potranno ammirare di settimana dopo settimana.

“Quest’anno ci sono stati diversi cambiamenti, sia in pista che nel gioco”, ha spiegato Stephen Hood, Direttore creativo della serie F1 di Codemasters. “Questo sport ha avuto un cambiamento epocale, la più grande rivoluzione tecnica degli ultimi decenni, e ovviamente le nuove power unit forniscono un nuovo tipo di sfida, sia per le squadre che per i piloti. Includendo tutti questi cambiamenti, F1 2014 offrirà un’esperienza emozionante e piacevolmente diversa. Inoltre, con il nuovo sistema di valutazione del pilota, in grado di analizzare il livello di abilità di ciascun giocatore e suggerire le impostazioni di gioco adeguate, oltre ai livelli di difficoltà prestabiliti tra cui una nuovissima impostazione Molto facile, puntiamo a offrire un’esperienza di F1 davvero gratificante per i giocatori di ogni livello ed età, dai principianti ai piloti più esperti.Il nostro titolo per i formati di nuova generazione segnerà un enorme passo in avanti per la serie F1. Vogliamo farlo uscire all’inizio della stagione per poi offrire nuovi aggiornamenti digitali man mano che il campionato entrerà nel vivo. Sarà davvero strepitoso per la serie e per tutti gli appassionati.”