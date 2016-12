Destiny: La più grande Beta per console per una nuova IP di videogiochi

Videogiochi e sport nelle palestre Virgin: arriva The Pack

Conquer The Uncharted: sport estremi nel nome di Drake

“Questa è stata di gran lunga la più grande beta per questa generazione e la più grande beta per console mai fatta per una nuova IP di videogiochi,” dichiara Eric Hirshberg, CEO di Activision Publishing. “Organizzare una beta di queste dimensioni è un risultato incredibile e siano entusiasti di vedere che ci sia stata una così fenomenale risposta. Ma la beta è solo un assaggio di ciò che arriverà. Stiamo contando i giorni che ci separano dal lancio, il 9 Settembre”.