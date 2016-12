Metal Gear Solid V e PES 2015 pronti a travolgere la GamesCom

Videogiochi e sport nelle palestre Virgin: arriva The Pack

Conquer The Uncharted: sport estremi nel nome di Drake

Konami Digital mostrerà nel corso della GamesCom di quest’anno i miglioramenti dei suoi titoli di punta, ovvero METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN e PES 2015.

La GamesCom, si svolgerà ancora una volta a Colonia, tra il 13 ed il 17 di agosto. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Pes 2015 presenti in forme differenti presso lo stand KONAMI sapranno dimostrare perfettamente la versatilità e la potenza del motore FOX Engine di Kojima Productions, garantendo una nuova esperienza di gioco in termini di qualità visiva e sfruttando al meglio la potenza delle console di nuova generazione.

“Con METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN e PES 2015 siamo fieri di presentare due delle nostre più prestigiose franchigie nel più grande evento europeo ad un pubblico che sta attendendo con trepidazione nuovi dettagli sui giochi” ha affermato Martin Schneider, General Manager di Konami Digital Entertainment B.V. “Entrambi i prodotti mostrano con quanto impegno ed energia KONAMI sta proponendo i due brand sui nuovi formati. Siamo orgogliosi di condividere queste versioni con un pubblico vasto come quello del più vibrante evento europeo nel calendario del mondo del gaming”.