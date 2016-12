Cinque App per tenersi in forma

Con le feste di Natale in arrivo e il capodanno alle porte è normale iniziare a preoccuparsi per la propria forma fisica. Con le cene in famiglia e l’immenso cenone del 31 sarà normale mettere su qualche chilo di troppo.

Con l’avanzare della tecnologia è diventato tuttavia sempre più facile mantenersi in forma nel quotidiano e chiunque abbia a portata di mano uno smartphone può tranquillamente seguire programmi che lo aiutino ad avere un fisico atletico o quantomento a tenere sotto controllo il proprio peso. Abbiamo deciso quindi di venirvi incontro e di raccogliere cinque delle migliori applicazioni per smartphone capaci di supportarvi durante l’attività fisica. Pronti? Si parte!

7 Min Workout

La prima App che vi consigliamo è 7 Min Workout, l’applicazione iPhone più venduta di tutto il 2014, segno distintivo di un interesse crescente da parte degli italiani per la cura del proprio corpo. L’applicazione si pone come ottimo punto di partenza per chi ha voglia di mettersi in gioco. Certo, in soli 7 minuti, come il nome dell’App lascia ampiamente intendere, non sarà possibile fare miracoli ma è comunque un’ottima guida per ricominciare a fare del movimento controllato. Per stimolare l’attività il programma include una voce guida e obiettivi in stile videogioco da sbloccare. Una grafica essenziale ma curata e grafici con l’andamento del nostro allenamento completano il tutto.

Runtastic

Probabilmente una delle migliori e più diffuse applicazioni per chi ama fare Jogging. Runtastic funziona come un semplice GPS sfruttando la connessione del telefono e, oltre a mappare con precisione il vostro percorso quotidiano, offre la possibilità di condividere la prestazione sui social network per poi confrontarla con quella dei propri amici e colleghi. Avvisi vocali, grafici per il consumo delle calorie e un riproduttore musicale integrato ne fanno una delle App imperdibili per i veri sportivi. Da segnalare inoltre le medesime funzionalità anche per la camminata e il ciclismo.

Runtastic Six Pack e Runtastic Push Ups PRO

Questa versione dell’applicazione precedente è invece dedicata esclusivamente agli addominali. Runtastic Six Pack è di utilizzo semplicissimo e oltre ad offrire una comoda e immediata interfaccia segue l’utente contando efficacemente il numero delle ripetizioni da eseguire. Allo stesso modo consigliamo anche la versione per le flessioni chiamata Runtastic Push Ups Pro, altro programmino semplicissimo ma efficace per aumentare la massa muscolare.





Yoga.com Studio

Sono oltre sette i milioni i download di questa applicazione in tutto il mondo, un successo dovuto alla praticità di utilizzo e alla necessità di cercare metodi di relax sempre più efficaci.Con questa applicazione si avranno a disposizione tutorial per praticare ben 300 posizioni yoga, supportati da fotografie per la corretta postura e videoguide. Un calendario e la solita spinta social, con la possibilità di condividere le vostre foto, aggiungono qualità al pacchetto. L’applicazione viene venduta al costo di 3,59€ e al suo interno include anche musiche rilassanti e ben quarantacinque programmi preinstallati pronti per le vostre esigenze, qualsiasi sia il vostro livello di preparazione.

Contatore Calorie e gestione dieta - MyfitnessPal

Un buon allenamento deve essere affiancato ovviamente da una sana e corretta alimentazione ma per tenere d’occhio le calorie di ciò che mangiate c’è un metodo estremamente semplice:. Il database presente all’interno dell’applicazione contiene oltree l’utente potrà facilmente aggiungere alle schede qualsiasi pasto abbia consumato con pochissimi tap su schermo. La sincronizzazione tra smartphone e personal computer, inoltre, vi permette di avere sempre a portata di mano tutte le tabelle e i dati di cui necessitate. L’App tenta di andare oltre il semplice contacalorie, offrendo anchee permettendo ovviamente di personalizzare i diversi piani di dimagrimento.