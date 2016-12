Il Natale con i Mobile Games

Se rientrate nella seconda casistica ed escludete di portare una console portatile nell'annuale riunione famigliare, potete sopravvivere in maniera discreta grazie alla nostra selezione di cinque titoli mobile, da giocare su smartphone o tablet fingendo di leggere importanti eMail di lavoro. Iniziamo: si parte dagli antipasti, fino all'amaro.

MARVEL: Sfida dei Campioni – iOS/Android

Oltre che dei videogame siete amanti anche di cinema e fumetti? Avete visto tutti i film supereroistici e non potete fare a meno di videogiocare prima degli antipasti? Senza spendere un euro, a meno di voler acquistare pacchetti opzionali, potete iniziare la giornata festiva con Marvel: Sfida dei Campioni. Presi i panni dei più celebri super eroi Marvel, si affrontano in duello sfidanti dalla difficoltà crescente, sbloccando ulteriori campioni nel prosieguo dell'avventura. La grafica pulita, dettagliata e coloratissima affianca un gameplay solido, basato su tocchi di diversa direzione e durata per stabilire i tempi di attacchi e parate. Consigliato se non come catalizzatore d'attenzione a lungo termine, quantomeno come semplice passatempo, anche grazie alla possibilità di giocare online contro altri giocatori, condividendo con loro la gioia del Natale, nella forma di sane mazzate videoludiche.

Skylanders Trap Team – iOS, Android

Girando per centri commerciali, ancor più nel periodo Natalizio, è impossibile non imbattersi nei coloratissimi Skylanders. Si tratta di pupazzetti rappresentanti mostri originali e divertenti, che offrono la possibilità d'essere importati, all'interno dei videogiochi compatibili della serie, come personaggi giocabili. Se dovessimo spiegare cosa sia la serie di videogiochi Skylanders, racconteremmo di un riuscitissimo mix tra action-adventure e platform, adatto a giovani videogiocatori, ma in grado di rapire anche i veterani del genere, per via di un'ottima giocabilità e dell'alto fattore collezionismo. Una delle novità dell'ultimo capito di una saga disponibile su PC e console, anche portatili, è la disponibilità per tablet iOS e Android, che lo catapulta nella nostra selezione.

Per giocare a Skylanders Trap Team è necessario collegare, senza fili, un apposito accessorio al tablet, con il quale importare le statuine nel videogioco. Sicuramente diventa improbabile giocare in maniera discreta come vi avevamo promesso nell'introduzione, ma potrebbe rivelarsi un'ottima idea, magari regalo, per divertirsi con giocatori di tutte le età, videogiocando tra le pause tra i pasti anche in assenza di Console o PC.

Fruit Ninja – iOS, Android, Windows Phone

Terminata la cena natalizia, arriva l' immancabile cesto di frutta accompagnato da dolciumi vari. Potremmo quindi parlarvi di Candy Crush Saga, puzzle game nel quale si distruggono dolci per fare punti, ma preferiamo piuttosto inserire nella classifica il ben più valido Fruit Ninja, titolo nel quale, piuttosto, si affetta frutta volante con un dito. Parliamo di un gioco nato su mobile e capace di arrivare anche nel mercato console, ormai talmente diffuso che, molto probabilmente, non ve lo stiamo facendo scoprire noi in questo momento, ma adattissimo al contesto natalizio. Ottimo per giocare solamente col il pollice fingendo di sfogliare documenti urgenti, Fruit Ninja è talmente immediato che, soprattutto su tablet, può diventare protagonista di un momento divertente della giornata anche se giocato dal più inesperto della famiglia, il quale potrà cimentarsi nella prova con discreti risultati, sfidando tutta la tavolata.

Threes! - iOS/Android/Windows Phone

Di Threes abbiamo già parlato in passato, ma non possiamo evitare di citarlo nuovamente, essendo stato eletto gioco iPhone dell'Anno e avendo vinto un Apple Design Award 2014. Si tratta di un rompicapo numerico molto semplice nella grafica e nell'utilizzo, quindi ottimo passatempo per giocatori poco esperti, ma in grado di interessare anche i gamers più abili. Scopo del gioco è avvicinare tessere con lo stesso valore numerico in modo da sommarle, e continuare ad addizionare i vari risultati, comunque in multipli di tre come il titolo suggerisce, cercando di ottenere più punti possibili prima che il tabellone si riempia irrimediabilmente. Semplice da imparare, comodo da giocare con un solo dito, divertente da giocare a bassi livelli e difficilmente domabile ad alte difficoltà: se la tombola natalizia a fine cena non vi avrà fatto passare la voglia di numeri, con Threes avreste tra le mani la formula del videogame mobile perfetto.

Monument Valley – iOS/Android/Windows Phone

Premiato anch'esso da, oltre che del titolo di gioco iPad dell'anno,disponibile anche per periferiche Apple, Android e Windows Phone. Per poco meno di quattro euro è possibile divertirsi con uno dei più validimobile in assoluto. Ciascun livello richiede di far attraversare al protagonista stanze più o meno complesse, spostando o roteando con le dita, parti mobili delle strutture, al fine svelare passaggi altrimenti nascosti. Come nelle opere di Escher,nella produzione, oltre che vera e propria chiave del gameplay. Ogni singolo livello è di per se' una piccola opera artistica, ma è il genio dietro a ciascuna soluzione a renderle ancor più straordinarie. Unda apprezzare lentamente, da centellinare insieme all'amaro.