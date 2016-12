Anche per noi, selezionare cinque videogiochi da regalare a Natale è stato un duro compito: ci abbiamo provato cercando di ragionare non solo sui nostri gusti, ma con criteri più ampi che scoprirete leggendo. Con buona pace dei capolavori assenti, ne è nata una lista che dovrebbe garantirvi un certo margine di successo. Speriamo.

Super Smash Bros. e gli Amiibo - Wii U

Cercate un videogioco capace di abbracciare l'atmosfera natalizia? Nintendo continua ad essere la risposta migliore. Quest'anno la grande N propone, a ridosso del periodo festivo, l'ultimo capitolo di uno dei suoi brand punta di diamante: Super Smash Bros. Preso il controllo di uno tra i tanti personaggi Nintendo presenti, Mario e Luigi inclusi, ci si butta nella mischia allo scopo di scaraventare gli avversari fuori dalle arene fluttuanti. Ottimo per trasformare l'annuale riunione famigliare in una divertente baraonda, Super Smash Bros. offre una violenza assolutamente cartoonesca e adeguata ai più giovani, che si divertiranno un mondo nel vedere le buffe animazioni, al contempo rappresentando un'ardua sfida per i giocatori più maturi. Il gameplay del titolo è, infatti, assolutamente adeguato a sfide tra esperti di altissimo livello. Tra le novità abbiamo la compatibilità con gli Amiibo, le nuove figure collezionabili di Nintendo che, ispirandosi al funzionamento delle statuine di Skylanders e Disney Infinity, offrono contenuti aggiuntivi quanto utilizzate con i giochi compatibili. Nel caso di Super Smash Bros. gli Amiibo consentono di usare le miniature come personaggi giocabili, migliorandone le statistiche e le specialità, magari nell'ottica di sfidare quelli addestrati da amici. Il gioiellino di Nintendo rappresenta un acquisto a colpo sicuro per far felice qualsiasi fascia d'età, e gli Amiibo un regalo lungimirante, dato che i medesimi personaggi sbloccano opzioni aggiuntive anche in altri giochi compatibili, come costumi secondari in Mario Kart 8, o armi in Hyrule Warriors.

Assassin's Creed Unity - PC, PS4 e Xbox One

Secondo i detrattori, la saga di Assassin's Creed ha già raggiunto frutta secca e torroncino da tempo, e chi vi scrive è in parte d'accordo. A Natale, però, si dice che siamo tutti più buoni, quindi includiamo A.C. Unity nella nostra lista in quanto ultimo capitolo di una serie che, amata o odiata, vende. Vende perché permette di vivere alcuni dei momenti chiave della storia dell'uomo da una inedita prospettiva, o forse ancora per la possibilità, nella sua ultima edizione, di affiancare in cooperativa online altri tre giocatori. Il titolo Ubisoft sarà pure criticato per una formula sempre eccessivamente simile a se' stessa e, in questa edizione in particolare, persino per lacune tecniche a dir poco impressionanti, ma ogni nuovo capitolo si dimostra un successo commerciale. Al pari dei vari Call of Duty, il brand rientra in quella schiera di prodotti capaci di fare numeri impressionati, perché in grado di farsi amare da specifici target di riferimento, anche grazie ad un marketing aggressivo che, nel mercato attuale, si dimostra spesso più proficuo che investire sulla qualità in senso assoluto. Insomma, se dovete fare un regalo, il calcolo delle probabilità è a vostro favore. Dopo questa critica più o meno velata, dalla redazione sussurrano che il prossimo capitolo sarà ambientato nella Londra vittoriana: dove si firma per la prenotazione?

Grand Theft Auto V (edizione per console di nuova generazione) - PS4, Xbox One

L'uscita del capolavoro Rockstar risale ormai al settembre dello scorso anno, ma la riedizione per nuova generazione di console, PS4 e Xbox One, è del novembre 2014 e rientra quindi di diritto nelle novità adatte per un regalo natalizio di sicuro effetto. La nuova versione non propone nulla di innovativo, ma offre un comparto grafico migliorato, ora in Full HD, oltre che svariate introduzioni nel gameplay come la visuale in soggettiva, una modalità online più corposa, nuove canzoni nelle radio virtuali del gioco o le piante di Peyote, da trovare e mangiare per vivere divertenti viaggi mentali. Cosa ci convince del ritorno di GTA V? La possibilità di rigiocare un capolavoro in una veste migliore, e da gennaio ancor più raffinata con l'uscita per computer. Cosa non ci convince? Rockstar promise di introdurre le rapine multi giocatore online già dal 2013 ma, riedizione alla mano e un anno dopo, la promessa non è stata ancora mantenuta. Per il resto, cosa si può dire di male su GTA, senza scadere nelle solite, disinformate polemiche?

Destiny - PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360

Destiny. Il prodotto Activision, del quale abbiamo presentatoL'Oscurità dal Profondo, cade proprio nel momento giusto per dare una spinta natalizia al prodotto. Salvo l'acquisto di un costoso Season Pass da 34,99 euro, che garantisce l'utilizzo di tutti i futuri contenuti a pagamento, considerate la necessità di spendere almeno 19,99 euro per l'ultima espansione, senza la quale la crescita del proprio personaggio viene limitata. Un regalo che, tra gioco base e pacchetto aggiuntivo, rischia di diventare economicamente impegnativo. Passiamo ad un altro videogioco capace di dividere i pareri,. Il prodotto Activision, del quale abbiamo presentato una recensione a otto mani , cerca di fare genere a se' mescolando solide dinamiche da sparatutto in soggettiva, alla persistenza del mondo di gioco tipica dei massively multiplayer online. In quanto gioco unicamente fruibile online, sottolineiamo la necessità di una connessione internet costante. Probabilmente sopravvalutato già nei mesi prima del lancio, il titolo esordì deludendo una buona fetta di giocatori, a causa della scarsa varietà contenutistica. Nella recensione affermammo che nuovi contenuti aggiuntivi avrebbero determinato il successo vero e proprio del titolo e, in quest'ottica, l'uscita del primo DLC chiamato, cade proprio nel momento giusto per dare una spinta natalizia al prodotto. Salvo l'acquisto di un costoso Season Pass da 34,99 euro, che garantisce l'utilizzo di tutti i futuri contenuti a pagamento, considerate la necessità di spendere almeno 19,99 euro per l'ultima espansione, senza la quale la crescita del proprio personaggio viene limitata. Un regalo che, tra gioco base e pacchetto aggiuntivo, rischia di diventare economicamente impegnativo.

Dragon Age: Inquisition - PC,PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360

La saga didopo il secondo, zoppicante capitolo, necessitava di un convincente cambio di direzione. Dragon Age: Inquisition non ha deluso le aspettative, tornando a riproporre i pregi dei predecessori affiancati a nuove, valide possibilità. Caratterizzato da una trama solida e credibile, raccontata da lunghissime linee di dialoghi, Inquisition si dimostra un titolo adatto a quei giocatori ancora abituati a gustarsi un videogioco con calma, come si farebbe con un buon bicchiere di spumante o un panettone artigianale. Le scelte morali rappresentano ancora uno dei punti caratteristici della produzione, plasmando in maniera netta ed evidente il mondo attorno al giocatore. Tutti elementi che, affiancati alla quasi totale personalizzazione del proprio eroe, permettono di calarsi in un mondo fantasy di altissima qualità. Certo, l'immersione sarebbe stata ancora più completa se accompagnata da un comparto tecnico realmente di nuova generazione. Sebbene non lo si possa definire del tutto insoddisfacente, l'aspetto meramente visivo non offre quella qualità attesa dal giocatore esteta più esigente. D'altra parte anche un buon libro, immancabile regalo natalizio, è fatto solo di lettere nere su carta bianca, l'importante è la qualità di quello che c'è scritto.