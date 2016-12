20 anni di PlayStation. Io c'ero.

La struttura portante centrale della Diamond Tower ha permesso la realizzazione di una vetrata continua su tutti i lati dell’edificio, ognuno dei quali ci ha regalato una vista mozzafiato. Proprio all’interno di questa cornice Sony ha scelto di festeggiare i 20 anni di Playstation.

3 dicembre 1994, l’anno in cui Nelson Mandela diventa il primo presidente di colore del Sud Africa, viene aperto il canale della Manica, Frank Sinatra fa la sua ultima esibizione a Tokyo, quando arriva sul mercato Tomb Raider, Crash Bandicoot, Resident Evil, Tekken, la console viene venduta 10 milioni di volte. Chi in quegli anni aveva la Playstation era l’ “amico di tutti”, perché dopo aver fatto i compiti ci si trovava a casa sua. Poi era difficile staccarsi. Era il, l’anno in cui Nelson Mandela diventa il primo presidente di colore del Sud Africa, viene aperto il canale della Manica, Frank Sinatra fa la sua ultima esibizione a Tokyo, quando arriva sul mercato la prima console di gioco a 32 bit, con grafica 3D e supporto CD-ROM . In soli 2 anni, grazie a titoli come, la console viene venduta 10 milioni di volte. Chi in quegli anni aveva la Playstation era l’ “amico di tutti”, perché dopo aver fatto i compiti ci si trovava a casa sua. Poi era difficile staccarsi.

La forza di Playstation, è stata quella di porre sempre l’attenzione verso i videogiocatori, come ha detto durante l’evento Marco Saletta, General Manager di Sony computer Entertainment Italia: “Tutte le scelte fatte in questi anni sono state fatte ponendo l’attenzione verso i nostri utenti principali, i videogiocatori, quando abbiamo sbagliato è stato perché non li abbiamo ascoltati”.Per enfatizzare maggiormente questo concetto viene mostrato un video “THIS IS FOR THE PLAYERS” (dove Sony non ha badato assolutamente a spese) che in pochi secondi emoziona e strappa un sorriso a tutta la platea.

Ma le sorprese non sono finite. Ecco che sul palco arriva Stefano Gallarini, conduttore televisivo e radiofonico, appassionatissimo di videogiochi, che esordisce così “Ho ormai 50 anni, gioco ancora ai videogiochi e ne vado molto fiero”. Applauso.

Chi è Stefano Gallarini? Se vi chiedessi qual è il primo videogioco della storia probabilmente molti di voi risponderebbero correttamente: il PONG. Se vi chiedessi qual è la prima realtà televisiva che trattava i videogiochi invece sono sicuro che i vostri ricordi sarebbero appannati. Ecco la risposta: su “Odeon TV” e successivamente su “Italia 7” c’era “USA TODAY”, condotto proprio da Stefano Gallarini. É lui che ha portato per la prima volta i videogiochi in TV! Tra l’altro quando ancora erano fatti di pochi pixel. Stefano Gallarini ha portato i videogiochi anche a Radio24, una radio di informazione. Stefano Gallarini i videogiochi li porta tutt’oggi nel cuore, e si vede. Anni fa mi regalò una console e mi fece appassionare ancora di più al mondo dei videogiochi, se oggi c’è Gamerland devo dire grazie soprattutto a lui.

Grazie Stefano. E grazie Sony.