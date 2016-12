Apps for (RED): la solidarietà è a portata di smartphone

Qual è il colore della solidarietà? Per Apple senza dubbio il rosso.

Product Red è infatti il marchio di un’associazione no profit che si occupa di beneficenza che ha tra i suoi creatori il leader degli U2 Bono Vox. Visto il legame che da anni lega Bono a Apple, l’ultimo album gratuito su iTunes è solo uno dei molti esempi di questa collaborazione decennale, da sempre quando Cupertino vuole fare del bene si affida al marchio Product Red.

Giornata mondiale contro l’AIDS 2014, Apple, in collaborazione con un gruppo di sviluppatori, ha creato una sezione speciale dell’App Store chiamata Di solito infatti crea edizioni speciali dei suoi prodotti in cui il ricavato delle vendite viene devoluto all’associazione, ma con i tempi che cambiano e i mercati che si evolvono, questa volta ha cercato di fare qualcosa di diverso.In occasione della2014, Apple, in collaborazione con un gruppo di sviluppatori, ha creato una sezione speciale dell’App Store chiamata Apps for (RED)

Al suo interno possiamo trovare 25 app molto famose, che per l’occasione hanno aggiunto nuovi contenuti e una veste decisamente più “rossa”. I soldi ottenuti dalla vendita delle app sarà devoluto direttamente al Fondo globale per la lotta all’AIDS. L’iniziativa durerà fino al 7 dicembre, e i soldi saranno ricavati anche dagli eventuali acquisti fatti dentro alle app che partecipano all’iniziativa.

Inoltre, Apple donerà una parte delle vendite degli Apple Store e degli Apple Online Store in tutto il mondo per due dei giorni di shopping più importanti dell’anno: venerdì 28 novembre e lunedì 1° dicembre, il cosiddetto “Black Friday” statunitense, ovvero il giorno in cui, dal centro commerciale al piccolo negozio, vengono applicati fortissimi sconti per incentivare le vendite natalizie.

Ecco dunque quali sono i videogiochi che fanno parte dell’iniziativa: Angry Birds, Bubble Witch 2 Saga, Clash of Clans, FarmVille 2, Cut the Rope 2, CSR Racing, Cattivissimo Me Minion Rush, FIFA 15, Frozen Lampi di Gemma, Monument Valley, Puzzle & Dragons, Rayman Fiesta Run, The Sims Free Play, Toca Town, Kim Kardashian: Hollywood.

Giochi che normalmente vengono accusati di superficialità, di distrarre le persone dalle cose importanti e di essere frivoli e leggeri, semplici passatempi da guardare con sospetto. Forse sono anche tutto ciò, forse non saranno titoli degni di chi si ritiene un vero “gamer”, ma in questi giorni sono anche qualcosa di più, sono un’occasione per fare la classica buona azione quotidiana, senza tante ipocrisie. D’altronde queste app girano su telefoni che costano come minimo 300/400 euro, un paio di euro in beneficienza potete anche donarli no?