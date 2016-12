Far Cry 4: le 5 migliori attività da svolgere nel Kyrat

Ci sono molteplici elementi capaci di rendere un videogioco un prodotto di successo ma uno tra i più importanti è sicuramente l’immersività. I titoli open world, cioè quelli in cui un giocatore è libero di girovagare in lungo e in largo l’intera mappa di gioco, sono probabilmente quelli più propensi a regalare questo tipo di sensazione e la serie di Far Cry ne è sempre stata regina.

Con lo scorso capitolo Ubisoft ci aveva spediti direttamente sulle Rook Islands, un agglomerato di isolette nell’arcipelago malese, ma questa volta ci è toccato mettere da parte maschera e pinne e gettare nello zaino un bel cappellino di lana, il nostro fido rampino e una buona corda da scalata: il freddo Kyrat nel Nepal, proprio ai piedi dell’Himalaya, ci stava aspettando. Questa volta abbiamo deciso di raccontarvi il gioco facendo leva sulle cinque attività principali che questo sparatutto in prima persona mette in campo, cercando di offrirvi una visione un po’ diversa dal solito per raccontarvi il titolo. Mettetevi comodi, inizia il viaggio!

1 - Caccia e Pesca

Ajay Ghale, il nostro protagonista, è nato nel Nepal ma ha vissuto quasi tutta la sua vita in America. Le ultime volontà della madre lo spingono fino ai confini del Kyrat, un posto estremamente diverso e duro rispetto alle comodità a cui è abituato. Non appena gli eventi precipitano, il nostro atletico protagonista si troverà costretto a tirare fuori tutto il suo istinto di sopravvivenza per poter proseguire nell’avventura e l’intero Himalaya sembrerà volersi rivoltare contro di noi. Ajay dovrà quindi imparare a cacciare silenziosamente, accovacciandosi nell’erba alta e attendendo il momento giusto per colpire. Potrete scegliere se optare per un approccio aggressivo, utilizzando armi da fuoco, o più ragionato grazie alle due distinte tipologie di arco che Far Cry 4 metterà a vostra disposizione. Fate attenzione però perché lupi, orsi, coccodrilli e rinoceronti vi renderanno la vita un inferno e anche il minimo errore potrebbe costarvi la vita.

2 - Cavalcare elefanti

Non tutti gli animali saranno tuttavia aggressivi e il gioco vi darà la possibilità di cavalcare enormi elefanti per sbaragliare gli avamposti nemici. Proprio così, oltre alla durissima natura del Kyrat, Far Cry 4 vi metterà contro anche ondate di mercenari al soldo di Pagan Min, un dittatore legato a doppio filo con Ajay e assolutamente folle. Lui ha un esercito, noi abbiamo i pachidermi. In alcune missioni speciali nel mondo degli spiriti, inoltre, si avrà la possibilità di controllare una tigre bianca. Un elemento distintivo di questo nuovissimo capitolo della serie.

3 - Arrampicata sportiva

Il Kyrat è bellissimo da vedere. Il panorama è davvero mozzafiato e l’autunno, che tinteggia di rosso e arancione le punte degli alberi, vi accompagnerà attraverso paesaggi che difficilmente dimenticherete ma sarà l’Himalaya a non darvi tregua. Con la visibilità ridotta e le tempeste di neve e ghiaccio che vi offuscano la vista, scalare una delle montagne più pericolose al mondo potrebbe anche costarvi la vita. Potrete lanciare il vostro rampino per raggiungere le vette più elevate o magari, perché no, utilizzarlo per sfuggire agli sgherri di Pagan Min.

4 - Corse in auto

Ci potrebbero girare tranquillamente una puntata di Top Gear qui nel Kyrat. Le decine di mezzi e veicoli disponibili vanno dalle più semplici auto disastrate, passando dai camion per il trasporto truppe, fino ad arrivare a imbarcazioni di varia natura e deltaplani. Se avete voglia di spostarvi nei cieli potrete fare affidamento anche su un traballante girocottero, un velivolo utilissimo per conquistare le torri di propaganda nemiche e per ammirare la magnificenza del Nepal dall’alto. I più folli di voi potranno acquistare anche una tuta alare in uno dei tantissimi negozietti sparsi per la regione e lanciarsi in folli cadute libere tra dirupi e rocce taglienti.

5 - Vivere

Con tutte queste attività, annoiarsi nel Kyrat è praticamente impossibile, ma c’è un fattore da tenere bene a mente: Far Cry 4 è prima di tutto un’esperienza da sperimentare, con un impianto narrativo ben strutturato e personaggi interessanti con i quali condividere una lunga storia. Vestirete i panni di un leader della rivoluzione, guiderete i guerriglieri del Sentiero d’Oro verso la libertà e potrete stringere patti e alleanze per sviluppare la storia secondo i vostri gusti e preferenze. La produzione Ubisoft insomma mette nelle vostre mani tutto ciò che è necessario per potersi divertire e perdersi in un mondo virtuale finemente realizzato. A voi non resta altro che gettarvi ai piedi

dell’Himalaya e iniziare a vivere la vostra avventura.