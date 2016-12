FIFA 15 vs PES 2015: una sfida a fil di Rete

La sfida tra FIFA e Pro Evolution Soccer, o PES per i fan, è una di quelle più sentite nel mondo dei videogiochi. Non solo perché ci sono in ballo le simulazioni calcistiche più amate del pianeta, ma perché queste si contendono, solo in Italia, un mercato da più di un milione di copie vendute.

Numeri da capogiro, soprattutto per un paese come il nostro, e non bisogna stupirsi se le armi messe in campo sono davvero tante.

FIFA 15 prova a stupire con una grafica da capogiro. Tra il campo che si deteriora col passare dei minuti, una regia dinamica e un pubblico vivo, in grado di esibirsi in spettacolari coreografie, l'impressione che si ha è quella di vedere una partita in televisione, grazie anche al commento di Pierluigi Pardo. Il numero e la qualità di licenze, come la Serie A, la Serie B o la Premier League non fanno che aumentare ulteriormente questa sensazione di coinvolgimento. Quello che però ci ha impressionato di più sono le animazioni, fluide e realistiche, in grado di far calciare un pallone esattamente come ci aspetteremmo venga fatto.

PES 2015 risponde con una realizzazione dei volti davvero eccezionale che rende i vari Ronaldo, Ibrahimovic o Tevez davvero identici a quelli reali. Anche le animazioni cercheranno di replicare questa fedeltà, con CR7 che si esibirà nella sua corsa robotica o Pirlo che invece avrà un'andatura ciondolante. Sfortunatamente, però, il resto non è all'altezza della concorrenza o delle console di nuova generazione. Gli stadi sono tutti uguali, il pubblico è sgranato e male animato, la luce che riveste ogni superficie è piatta e si nota la mancanza di determinati movimenti che rendono alcuni tiro poco reali. Mancano oltretutto alcuni campionati come la Bundesliga o i nomi delle squadre inglesi. La presenza in esclusiva della Champions League e dell'Europa League sono però elementi da non sottovalutare in grado di esercitare enorme fascino.

Dove il gioco di Konami guadagna terreno rispetto a quello di Electronic Arts è una volta scesi in campo. Qui PES 2015 stupisce grazie ad un ritmo quasi perfetto, che consente di concentrarsi sulla costruzione di ogni azione in modo preciso. In questo modo sarà possibile notare come le squadre si muovono in maniera intelligente, coprendo gli spazi in difesa e cercando sovrapposizioni in attacco. Merito della novità di quest'anno, chiamata Modulo Fluido, che consente ad una formazione di avere tre diverse disposizioni in campo a seconda che sia in possesso di palla, in difesa o in attesa di una rimessa dal fondo. È il corrispettivo videoludico del 3-5-2 di Conte che si trasforma in 5-3-1-1 all'occorrenza ed è altrettanto efficace.

È decisamente più piatta l'intelligenza artificiale di FIFA 15, incapace di variare il gioco tra un Bayer Monaco e un Chievo e meno elegante nel muovere i calciatori in campo, soprattutto in difesa. Il ritmo della partita, oltretutto, è troppo alto, elemento che rende alcuni incontri estremamente frenetici e con troppi gol.

Se PES 2015 vince dunque nel caso in cui siate dei giocatori solitari o da salotto, collegati ad internet che FIFA 15 prende il distacco definitivo. Perché al netto del ritmo troppo veloce, al quale vi abituerete dopo un po' di partite, non è possibile rimanere indifferenti di fronte a modalità quali le Stagioni Online, per la verità ben replicate anche in PES 2015, ma soprattutto FIFA Ultimate Team o FUT. Questa commistione tra una simulazione calcistica e le figurine della Panini è in grado di tenervi incollati per un anno e più e non ha rivali per profondità e qualità dell'esperienza.

Il gioco di Konami, nonostante sia molto migliorato rispetto alle ultime apparizioni, non riesce ancora a convincere pienamente se collegato alla rete e non ha una modalità in grado di garantire lo stesso livello di coinvolgimento rispetto a FIFA 15.C'è da dire che mai come quest'anno la sfida è combattuta ed entrambi questi prodotti sono in grado di regalare ore e ore di sano divertimento, anche se nessuno dei due riesce ad esser convincente sotto tutti i punti di vista. La sua vocazione online ci fa consigliare

FIFA 15 a tutti quelli che amano sfidare altri giocatori, ai fanatici di FUT e a coloro che cercano un gioco di calcio spettacolare da vedere. Il ritmo bilanciato e l'intelligenza artificiale di PES 2015, invece, ci fa vedere il gioco di Konami come più adatto a coloro che non amano collegarsi a internet e preferiscono le sfide da salotto.

Voi che tipo di giocatori siete?