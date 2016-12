Blizzcon 2014: Overwatch lascia tutti a bocca aperta

Esistono poi società talmente grosse e poderose da potersi invece permettere di organizzare da sole intere convention e Blizzard, con il suo Blizzcon, sono ormai ben otto anni che esalta i fan provenienti da ogni parte del globo proprio in questo modo. Starcraft, Warcraft e Diablo attirano milioni di giocatori e l’interesse di questi ultimi verso le novità della casa Californiana supera probabilmente quello rivolto a qualsiasi altro sviluppatore. Il Blizzcon non è una sola fiera per presentare le novità dell’anno corrente ma diviene così un vero e proprio ritrovo per migliaia di persone accomunate dalla stessa passione. Cosplayer, giocatori hardcore e casual player si ritrovano con regolarità ad Anaheim per godersi una due giorni di festa e spettacoli nella soleggiata cittadina americana. Immaginatevi quindi attrazioni di ogni tipo, dalle più frivole, come i negozi di gadget e vestiti esclusivi, passando ovviamente dalle finali dei campionati mondiali dei giochi Blizzard fino ad arrivare ovviamente a centinaia di postazioni per toccare con mano tutte le novità per concludere con un palco immenso dal quale vengono esaltati e lanciati in pompa magna tutti i nuovi titoli in arrivo.

Questo Blizzcon in particolare verrà ricordato a lungo perché dopo ben diciassette anni, Blizzard ha sollevato il velo su una nuova proprietà intellettuale: uno sparatutto colorato e dinamico basato sul gioco di squadra. Overwatch, questo il suo nome, rappresenta la quintessenza degli shooter moderni in prima persona, con personaggi carismatici dal design accattivante e un gameplay fresco e particolarmente interessante. Gli sviluppatori continuano a vedere un grande potenziale nella scena competitiva e Overwatch sembra voler puntare proprio a quel tipo di giocatori. Due squadre da sei combattenti dovranno scendere in campo nelle più disparate arene per affrontarsi in mortali scontri testa a testa, tentando di sfruttare il gioco di squadra e le abilità dei protagonisti in maniera intelligente. Strategia, riflessi e velocità sembrano essere le tre parole d’ordine per la produzione, che ha lasciato positivamente colpiti tutti coloro che sono riusciti a metterci le mani sopra, noi inclusi.

Ma Blizzard è anche tradizione e non potevano mancare ovviamente novità relative ai suoi brand storici. Diablo 3 verrà nuovamente aggiornato, così come Heroes of the Storm, sempre più vicino alla sua closed beta prevista per il 15 gennaio. Hearthstone, il gioco di carte free to play che ha fatto registrare numeri da capogiro, si appresta invece a sbarcare anche su dispositivi Android e riceverà a Dicembre la sua prima espansione: 120 nuove carte a tema Goblin e Gnomi porteranno letteralmente il caos sul campo da gioco, ponendo l’accento sulla casualità e sul divertimento.

Anche Starcraft ovviamente non poteva essere da meno e il tanto atteso annuncio dell'ultimo capitolo della trilogia è arrivato proprio come tutti si aspettavano. Legacy of the Void chiuderà finalmente tutti i conti lasciati in sospeso nella battaglia per l'universo e con buona probabilità terminerà anche il ciclo dello strategico spaziale made in Blizzard, ora sempre più propensa a investire su progetti a breve termine e a generi ambiziosi, a volte anche esterni al mondo dei videogiochi. Non è un caso quindi che il film di Warcraft abbia messo in mostra i muscoli proprio in questi giorni grazie a un brevissimo teaser trailer presentato nel cinema della convention, capace di mostrare una qualità tale da lasciare tutti gli spettatori emozionati, nonostante la sua brevissima durata. I videogiochi insomma continuano a diventare un media sempre più mainstream e, anno dopo anno, coinvolgono sempre più appassionati per un giro di denaro che ha raggiunto ormai cifre da capogiro. La scena competitiva inoltre non accenna a rallentare e finalmente può mostrare i suoi campioni.