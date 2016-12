Games Week 2014: i videogiochi hanno invaso Milano

L’evento è organizzato da AESVi, un’associazione che da anni si occupa di divulgare la cultura del videogioco in Italia, per questo un ampio padiglione ha ospitato diversi sviluppatori italiani che hanno avuto occasione di raccontare in maniera diretta e far provare al pubblico i loro titoli e i loro progetti, una parte importante durante lo sviluppo dei videogiochi che spesso viene trascurata o gestita online attraverso Blog e community.

Per i nostalgici delle Sale Giochi, AESVI ha dedicato un intero stand al retrogaming, gestito da uno dei più grandi collezionisti in Italia, Federico Salerno (Gamescollection), grazie al quale gli amanti dei giochi del passato hanno potuto riprendere in mano il “Joystick” per giocare una partita a sensible soccer, donkey kong, space invaders e molti altri titoli che solo a digitarli mi fanno vibrare il cuore. Un’altra “chicca” dello stand è stata quella di poter far provare alle nuove generazioni il primo videogioco al mondo: il Pong.

Non sono mancanti ovviamente i titoli Tripla A come Call of Duty Advanced Warfare, Assassin’s Creed Unity, l’attesissimo ProjectCARS, Halo: The MasterChief Collection, Dead Island 2, Battlefield Hardline, SuperSmash Bros, Little BIG Planet 3, The Order: 1886 e tanti altri nomi che hanno creato code interminabili per poter esser giocati anche solo 10 minuti.

Ho visto questa manifestazione nascere quattro anni fa e crescere ogni anno, quest’anno l’afflusso del pubblico è stato senza precedenti: quasi 100.000 erano le persone che giravano tra i padiglioni e questo ha costretto la sicurezza, durante la giornata di sabato, a bloccare gli ingressi per circa due ore, dopo esser stati già costretti, la mattina, ad aprire le porte in anticipo a causa dell’eccessiva gente in coda in mezzo alla strada. Un altro motivo per cui la Gamesweek richiama folle di giovani é la presenza di diversi youtuber presenti negli stand come ospiti o semplicemente come pubblico in fiera. È facile riconoscerli perché intorno a loro si accalcano sgomitando per un selfie, oppure per un autografo, centinaia di ragazzini entusiasti. Youtube é ormai una televisione digitale con milioni di utenti, nelle nuove generazioni c’é e ci sarà anche questo, forse é il momento di provare a comprenderlo, o perlomeno provarci.

La passione per il gaming per molti poi va oltre il Joypad, fino a trasformarli nei loro personaggi preferiti, con costumi autoprodotti, trucco e lavoro di recitazione per postura, mosse e sguardi: questo é il fenomeno del Cosplay, letteralmente “giocare con i costumi”, una tendenza lanciata dal Giappone che ha ormai preso piede in tutto il mondo. La GamesWeek è uno di quegli eventi che raduna tantissimi cosplayer che oltre a posare per migliaia di foto con il pubblico si esibiscono in brevi performance preparate ad hoc dove fanno rivivere i personaggi dei titoli che amano. Quando sentite qualcuno denigrare i videogiochi definendoli un prodotto per ragazzini perditempo, portatelo alla Games week, sono certo che dopo questa esperienza comprenderà che i videogiochi sono una moderna espressione dell’arte.