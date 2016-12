iPad Air 2 é la vera Next-Gen?

A poco tempo dalla presentazione di iPhone 6 e 6 Plus, oltre che di un Apple Watch per il quale dovremo aspettare ancora i primi mesi del 2015, un ulteriore Keynote è stato l'occasione per mostrare per la prima volta la nuova serie di Tablet della Mela, iPad Air 2 e iPad Mini 3.

Lungi dal rivoluzionare il design dei predecessori, la nuova serie punta a farsi largo, nuovamente, nel mercato grazie a prestazioni migliorate, un minore spessore, una maggiore leggerezza rispetto ai prodotti precedenti, oltre che l’introduzione del TouchID ed ulteriori miglioramenti tecnici al già ottimo display Retina, 2048x1536 a 264 ppi, che ne rendono ancora più nitide le immagini, grazie ad una riduzione dei riflessi e alla rimozione di intercapedini d’aria tra gli stradi dello schermo. Se queste sono caratteristiche che nell'evoluzione di un brand tecnologico si danno ormai per scontate, è il paragone a mostrare inequivocabilmente il cambiamento e ad Apple, maestra di marketing, è bastato mostrare come neppure affiancando un paio di nuovi iPad Air 2, si raggiunga lo spessore del primissimo modello. E questo vale anche per il peso. Nonostante l'incredibile miniaturizzazione dei componenti interni, ci troviamo di fronte ad un miglioramento prestazionale sbalorditivo senza sacrificare l'autonomia, dichiaratamente sulla decina d'ore d'uso.

Nuove politiche e possibilità d'uso

Ore di possibile utilizzo ne serviranno in abbondanza, viste le possibilità offerte da questi prodotti e dalle nuove politiche Apple. La scelta della casa di Cupertino è stata di offrire una maggiore facilità di ingresso nel mondo della produttività, ed una migliorata gestione dei documenti creati. Obiettivo che tenta di raggiungere offrendo la propria intera suite di videoscrittura (Pages, Numbers e Keynote) e di editing (iMovie, GarageBand) gratuitamente, a patto di aver registrato una nuova periferica non prima del 1 settembre 2013, oltre che con nuove funzioni del Cloud, che approfondiremo a seguire.

La fruibilità di questi utili tool viene ulteriormente incrementata dalle capacità introdotte con iOS8, che sfrutta in maniera ancora più completa il sistema Cloud, già cavallo di battaglia Apple. Sfruttando gli stessi 4 GB di spazio gratuito a disposizione di qualsiasi utente registrato, incrementabile eventualmente con un abbonamento a canone mensile, è possibile ora sfruttare il neo introdotto iCloud Drive, un'alternativa a servizi come Dropbox o Google Drive o, meglio ancora, un prodotto ad essi complementare. Sebbene manchi di alcune opzioni d'uso dei due concorrenti, probabilmente per gioventù oppure per limiti voluti, iCloud Drive è diventato parte integrante di iOS8, e permette quindi una gestione estremamente comoda e lineare nel cosiddetto “micromondo” Apple. Ecco quindi che prodotto un documento, possiamo salvarlo in una cartella a scelta nella nuova area Cloud, per poi ritrovarlo automaticamente sia nell'apposita finestra su Mac (per il quale consigliamo l'update gratuito al sistema operativo Yosemite) che tramite l'interfaccia WEB icloud.com, dove oltre a posta, rubrica e alle altre funzioni sinora a disposizione, troviamo il nuovo contenitore di dati, liberamente gestibili. Un'introduzione importante, quella di Apple, che finalmente abbandona la gestione a comparti stagni imposta alle proprie APP, dando modo di salvare un file e di recuperarlo con un'altra APP, se non addirittura tramite dialogo diretto tra applicazioni.

Un passo da non sottovalutare, in quanto avvicina l'utilizzo di iOS8 a meccaniche già note dagli utilizzatori di PC Windows, e che dimostra la volontà di Apple di lasciare da parte la testardaggine in favore di un metodo d'uso già accettato e compreso dalla gran parte degli utilizzatori PC, di conseguenza allungando una mano verso nuovi utenti iOS e Mac. Certo, parliamo di una introduzione ancora fresca, che necessiterà di qualche tempo per andare a regime, soprattutto quando si parla di App di terze parti. Mentre la casa madre ha prontamente aggiornato i propri programmi per supportare tali opzioni, non tutte le APP reperibili sullo store sono ancora pronte, eppure si apprezza una certa rapidità in questo senso. In particolare abbiamo notato ottime tempistiche nell'abbracciare la possibilità di sfruttare il lettore di impronte digitali, messa a disposizione con iOS8 anche per applicazioni di sviluppatori esterni, e già dal momento in cui scriviamo, disponibile su buona parte dei principali software di storage password e sicurezza dati in generale.