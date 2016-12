Sport e videogiochi: la Red Hook Crtiterium si prepara ad invadere Milano

Sono le filosofie di vita che guidano questi creatori di nuovi mondi ad aprire le porte all'immaginazione, permettendo così a milioni di giocatori di entrare in un universo che negli anni sta accogliendo sempre più appassionati e non accenna minimamente a fermarsi. Se dovessimo pensare a una compagnia che racchiude al meglio questo pensiero, questa idea, non possiamo far altro che citare Rockstar e i suoi titoli di punta: il top quando si parla di libertà ed emozioni.

Con Grand Theft Auto, Max Payne e Red Dead Redemption la casa americana ha fatto capire al mondo intero quanto i videogiochi siano in grado di esprimere e non è un caso se è proprio la passione l'elemento trainante per Rockstar.

"Non sapevamo se avrebbe funzionato ma ovviamente abbiamo avuto l'idea giusta"- dichiara Davi Trimble, la brillante mente dietro alla Red Hook Criterium."La collaborazione con Rockstar è nata grazie al loro grandissimo amore per il ciclismo e la nostra aspirazione a far diventare la Red Hook Crit un campionato globale. Hanno visto l'esaltazione della comunità di Brooklin e ci hanno aiutato a portare questa gara nel mondo.Potreste non conoscere nulla del ciclismo e trovare ugualmente questa competizione entusiasmante".

Quando una casa di sviluppo non ha vincoli o limiti e segue semplicemente i propri gusti, nel bene o nel male, si otterrà sempre una produzione capace di uscire dai canoni del genere di riferimento e che diverrà negli anni una perla unica. Per farlo, ovviamente, sono serviti coraggio, capacità e dedizione ma i risultati sono ora sotto gli occhi di tutti e la strada tracciata potrebbe fare da esempio per altre intraprendenti società.

Il nome Rockstar risulta quindi quanto mai azzeccato e racchiude in un solo termine tutto quello che l'immaginario comune abbina alle vere stelle del Rock, le stelle degli eccessi e del pensiero libero, le stelle capaci di tracciare nuovi sentieri, quelle stelle che verranno ricordate a lungo. Un pensiero che va oltre il semplice videogioco però, e che viene rapportato alla vita reale spalleggiando e supportando esibizioni e spettacoli altrettanto folli. Parliamo in questo caso della Red Hook Crit, un campionato estremo di gare su circuito che farà tappa il prossimo 11 ottobre, per il secondo anno di fila, anche in Italia, nella grigia e piovosa Milano. Venticinque i paesi coinvolti, con i più forti ciclisti del mondo in questa categoria decisi a mettersi in mostra in una corsa tutta particolare su bici da strada senza alcun tipo di freno. I circa ventisei chilometri da percorrere per portare a termine il tracciato non mancheranno di riservarci sicuramente sorprese e le promesse sono quelle di un grandissimo show, con l'italianissimo Alessandro Bruzza pronto ad agguantare il francese Thibaud Lhenry in un testa a testa al cardiopalma. La garà sarà la più calda della stagione visto che sancirà anche il campione del mondo di quest’anno e l’accento verrà posto ovviamente altresì sulla competizione parallela tutta al femminile, con oltre venti cicliste impegnate a battagliarsi come e più delle loro controparti maschili.

La Red Hook Crit insomma è l’essenza del pensiero di Rockstar, una corsa sfrenata verso il successo, una gara senza freni contro ogni singola regola imposta dal buon senso e dalla ragione comune per svettare sui propri avversari.I padri di GTA hanno messo in chiaro le cose: senza un briciolo di pazzia e seguendo le sole regole imposte da qualcun altro il rischio che si corre è quello di perdersi nella massa, mollate quindi gli ormeggi e fate ciò che vi dice il cuore: il successo sarà una semplice conseguenza. E le parole di Trimble ne sono la conferma: "Non importa dove siamo in questo momento, abbiamo sempre traguardi più distanti".