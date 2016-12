Call of Duty: Advanced Warfare, un ritorno in grande stile

Forse le sue vendite sono in calo, forse altri giochi hanno tentato di insidiare la sua fama, ma Call of Duty rimane tutt’ora una istituzione nel mondo dei videogiochi, capace ogni anno di impiegare budget faraonici e vendere milioni di copie in pochissimo tempo.

Tuttavia, è anche innegabile che la serie avesse bisogno di una svecchiata dal punto di vista del ritmo di gioco, che pur essendo frenetico era ormai troppo statico rispetto a giochi come Destiny o Titanfall, che propongono scontri cooperativi contro centinaia di nemici da una parte e un’incredibile sviluppo verticale (e i robottoni) dall’altra. Call of Duty: Advanced Warfare, risponde dunque a critiche e proposte nell’unico modo possibile: gonfiando i muscoli e mettendo sul piatto uno spiegamento di forze ancora più grande, che ha nella figura e nella partecipazione di Kevin Spacey il simbolo di un rapporto ancora più stretto tra videogiochi e mondo del cinema.

Aspettatevi dunque scene ad altissimo tasso di spettacolarità, inseguimenti incredibili, scontri disperati e monologhi degni di una grandissima produzione cinematografica, per una storia che racconta il nostro opporsi alle forze del PMC, un organizzatissimo esercito privato e senza scrupoli che punta, ovviamente, alla dominazione mondiale. Ma la storia ancora più cinematografica è solo un aspetto del gioco, la vera rivoluzione per Call of Duty è l’introduzione di tecnologie che ricordano quelle utilizzate dal DARPA, il dipartimento di ricerca militare americano. Dunque, largo a esoscheletri potenziati, granate in grado di mappare la zona e rilevare i nemici, fucili che permettono di stampare le munizioni in tempo reale, armature, droni e tute per l’invisibilità.

In termini di gameplay, questo vuol dire mettere il giocatore nei panni di un super soldato e stravolgere il multiplayer così per come era concepito, introducendo la possibilità, grazie alle tute eXo di spiccare balzi enormi, sparire di fronte al nemico, correre velocissimi e diventare momentaneamente invulnerabili. Gli scontri in Call of Duty: Advanced Warfare sono dunque ben diversi da ciò che normalmente si aspetta un giocatore della saga, dovrete pensare più in grande valutando la possibilità di saltare su strutture che prima erano inaccessibili, stando attenti che non ci sia qualcuno alle vostre spalle, pronto a colpirvi, o che un cecchino non si sia reso invisibile giusto il tempo per un headshot.

Tuttavia, se proprio saltare in giro per le mappe non vi piace troppo sappiate che potrete sempre rimanere negli ambienti chiusi, dove il gioco si farà più tradizionale; ottimo accorgimento da parte di Sledgehammer Games per non indispettire troppo i giocatori che non gradiscono troppo il cambiamento. Cambiamenti che puntano a rendere il gioco nuovamente leader nel settore dei cosiddetti e-sport, ovvero tornei a squadre con premi ricchissimi che ogni anno di più attirano folle e spettatori che normalmente ci si aspetterebbero per una partita di calcio. E per rendere il tutto ancora più sportivo, Activision ha introdotto una tipo di gioco che sembra uno sport vero e proprio: Uplink. In questa modalità ogni squadra deve portare un piccolo satellite nell’area nemica, proprio come se fosse una partita di rugby o football americano. Se la palla viene portata in meta sono due punti, se viene lanciata uno.

Da quel che abbiamo visto, Uplink è senza dubbio una novità molto interessante, in un panorama che comunque sarà ricco di cambiamenti per chi gioca online. Potrete infatti personalizzare il vostro personaggio sia dal punto di vista fisico, tanto che non ci saranno mai due soldati uguale, che da quello dei poteri. Potrete decidere quali saranno le sue abilità speciali e quali i bonus ottenuti uccidendo un certo numero di nemici, oltre ovviamente a ogni parte dell’equipaggiamento.A tutto ciò si aggiunge anche una modalità cooperativa a 4 giocatori, in cui potrete affrontare orde e orde di nemici sfruttando le abilità combinate delle varie classi tra cui scegliere, e che può rappresentare un

ottimo diversivo al multiplayer classico.

Dunque, è molto probabile che anche quest’anno Call of Duty con Advanced Warfare abbia trovato la fonte della giovinezza, presentandosi al suo pubblico ancora più spettacolare e arrabbiato che mai, pronto a cancellare alcune vendite non esaltanti del passato con una guerra del futuro in cui non vediamo l’ora di vedere quanto ci sta bene la nostra tutta eXo!