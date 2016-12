WWE 2K15, l’accademia virtuale per scatenare il wrestler che c’è in voi

Orlando (Florida) - Immaginate un mondo in cui la FIGC ha uno spazio in cui non solo forma i futuri campioni della serie A, ma dove gli insegna come gestire il rapporto con i media, come apparire e parlare in pubblico, dove vengono formati anche i futuri tecnici che seguiranno le loro partire e i commentatori che le racconteranno in TV, dove anche gli arbitri sono allenati all’interpretazione del gioco.

Tutto ciò è esattamente quello che ha messo in piedi la WWE, ovvero la più grande federazione di wrestling americana, un paio di anni fa. Nel giro di un anno ha infatti creato ad Orlando il Perfomance Center, una sorta di accademia in cui forgiare i futuri John Cena e i Rey Mysterio, ma anche i futuri arbitri, commentatori e tutto il personale che ruota attorno a quella specie di teatro muscolare che è il wrestling. E proprio il Perfomance Center è stata la cornice per presentare le novità di WWE2K15, titolo dedicato agli appassionati di questa disciplina che uscirà il 31 ottobre su console old-gen e il 21 novembre su PS4 e Xbox One. Grazie alle postazioni demo allestite direttamente sui ring in cui tutti i giorni si allenano i lottatori, abbiamo potuto dare un’occhiata alla grande novità dell’edizione di quest’anno: MyCareer.

Proprio come gli aspiranti wrestler si allenano nel Perfomance Center, voi potrete entrare nella sua versione virtuale e creare il vostro alter ego tutto muscoli e vestiti assurdi, per farlo diventare il futuro uomo immagine della WWE. Così come il wrestling non è solo una questione di vittorie, ma soprattutto di interpretazione, allo stesso modo i punti che accumulerete non saranno solo frutto di quante volte schienate l’avversario, ma di come lo farete.

Metterete in scena un match drammatico in cui vincete all’ultimo secondo, strisciando intontiti fino all’avversario che avete messo KO dopo aver rischiato la sconfitta? Oppure gestirete il match da veri campioni, concludendolo con la vostra mossa speciale? O magari farete qualcosa di illegale, come prendere a seggiolate l’avversario mentre l’arbitro non vede? Tutto ciò verrà conteggiato a fine match, e in base a questo punteggio avrete più o meno punti da spendere per aumentare le vostre caratteristiche. Quindi ogni match che farete, sia nell’accademia che fuori, servirà a potenziare il vostro lottatore, rendendolo più forte, più spettacolare, più amato (o odiato) dal pubblico.

Come è d’obbligo per un gioco del genere, potrete personalizzare il lottatore in ogni modo possibile e immaginabile, decidendo l’animazione di presentazione, le mosse caratteristiche; se si veste come un metallaro, un lottatore mascherato, un biker o uno dei Village People; se è un lottatore acrobatico o un ciccione che strizza gli avversari in stile Big Show. Col tempo potrete perfino scegliere il vostro agente, che si rivelerà fondamentale per distrarre l’arbitro al momento giusto e spingere la vostra carriera. Secondo gli sviluppatori ogni carriera sarà diversa dalle altre, e questo non solo perché non esisteranno due lottatori uguali, ma per tutto ciò che succederà nel corso della vostra ascesa al potere.

Al termine di un incontro infatti potrebbero capitare eventi imprevisti che modificheranno radicalmente il corso degli eventi. Mettiamo che dopo il vostro primo match da professionista si presenti John Cena sul ring per dimostrare che è lui che comanda, gli darete la mano e diventerete amici o lo colpirete a tradimento, dando vita a una faida che vi vedrà nei panni del cattivo? E se un lottatore vi sfiderà apertamente farete finta di ignorarlo o sarete pronti a difendere il vostro onore? Volendo potrete anche scaricare i lottatori dei vostri amici, così da farli comparire ogni tanto nella trama della vostra avventura personale, e magari mandargli via mail una foto del momento in cui li avete battuti.

Insomma, siamo onesti, dopo aver avuto un assaggio di questa modalità, siamo veramente curiosi di provare a fondo WWE2K15, e abbiamo già deciso che probabilmente creeremo una specie di biker obeso che come mossa speciale ha una panciata tremenda, e voi?