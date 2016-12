Around the Game: intervista agli sviluppatori di NBA 2K15

Il titolo, edito da 2K e sviluppato da Visual Concept, è riuscito ad imporsi sul mercato grazie al suo realismo assoluto, complici una grafica eccelsa ed un motore fisico molto vicino alla realtà.

Il realismo è infatti la chiave del successo di questo brand che è in grado di inchiodare davanti allo schermo i giocatori più esperti, senza però dimenticarsi dei neofiti che resteranno sicuramente impressionati, in un primo momento, dalla cura maniacale degli elementi riprodotti all’interno dei palazzetti virtuali. Pochi giorni fa abbiamo potuto toccare con mano il nuovo NBA 2K15, per poi intervistare il senior producer di Visual Concept, Rob Jones, oltre a raccogliere le impressioni dei campioni dell’Olimpia Milano , su questo ambizioso titolo.

Gamerland: Si sono appena conclusi i mondiali di basket, quindi la domanda sorge spontanea: è possibile che vengano aggiunte, in futuro, le squadre nazionali?

Rob Jones: Son due licenze diverse e noi, di solito, se non abbiamo una modalità da metterci intorno, facciamo fatica a pensare a come implementare una partnership importante come quella delle nazionali, visti anche i costi. Il cambiamento piano piano sta arrivando, vista anche la recente introduzione dell'Eurolega all’interno del gioco.

Quest'anno anche la versione PC riceverà l'upgrade grafico riservato alle console next gen nella versione 2K14. Questa implementazione è per caso dovuta ad una crescita delle vendite della versione PC, oppure si tratta di una scelta puramente tecnica?

A dire il vero abbiamo da sempre un grande seguito anche su PC, l'anno scorso è stata una scelta di tempo. Abbiamo spremuto il nostro team per sviluppare le versioni nex tgen, ed è nostra abitudine sviluppare la versione PC dopo quella per console. L’anno scorso abbiamo finito i lavori della versione PC poco prima del lancio della versione next gen. Di conseguenza, non ci saremmo mai stati con i tempi, se avessimo implementato il motore di nuova generazione anche nella versione PC.

Avete implementato una nuova meccanica di tiro che verte più sulle capacità del giocatore (umano) che non sulla pura statistica. Pensate che questo sia un aspetto cruciale del gioco che possa spostare gli equilibri in una partita, anche magari con una squadra di livello inferiore rispetto ad una top?

Il gioco deve sempre rispecchiare la realtà del basket. Ovviamente se io sono superiore all' avversario, al computer o alla persona contro la quale gioco, dovrei essere in grado di vincere, non di un gran margine ma dovrei vincere. Il problema è che prima eri così alla mercè delle statistiche che spesso i giocatori non venivano ripagati degli sforzi fatti. Gli errori erano spesso legati ad un mero calcolo percentuale. Ora, dando il controllo completo al giocatore, la situazione è decisamente cambiata, soprattutto perchè, se sarà in grado di giocare una buona pallacanestro, sarà premiato degli sforzi fatti.

Avete mai pensato di inserire il commento tecnico in italiano all’interno del gioco?

In NBA 2K11 abbiamo inserito il commento tecnico in spagnolo per la prima volta. Molto semplicemente, l'investimento riflette il mercato. Da 3 anni a questa parte stiamo ad esempio lavorando insieme ad un commentatore spagnolo. Abbiamo pensato proprio alla Spagna perchè consumano pallacanestro quasi quanto consumano calcio, c'è una vera e propria fan base per il nostro titolo. Negli altri paesi stiamo crescendo, però finchè non ci sarà la giusta attenzione del pubblico non potremo avventurarci in questa direzione, dato che questo lavoro richiede parecchio tempo ed attenzione.