La recensione della redazione di Gamerland Destiny: Un videogioco di successo? Ce lo dicono quattro esperti del settore

REDAZIONE GAMERLAND 17 settembre 2014

Destiny, il nuovo titolo di casa Bungie, è atterrato nei negozi di tutta Italia lo scorso 9 settembre. Dopo una settimana fatta di lunghe sessioni di gioco, la nostra redazione è pronta ad emettere il suo verdetto: promosso o bocciato? Eccovi dunque i voti di Tommaso Valentini, Claudio Consoli, Diego Conti e Lorenzo Fantoni.

L'ottima direzione artistica non riesce a colmare le lacune di Destiny - Tommaso Valentini Destiny é uno sparatutto in prima persona di quelli che sanno colpire e lasciare il segno nelle memorie dei giocatori e sono certo che del titolo sviluppato dagli stessi padri di Halo si parlerà ancora a lungo nei mesi e negli anni a venire. Questo perché Destiny è un gioco ambizioso, di quelli che arrivano sul mercato carichi di un hype irragionevolmente esagerato e che entrano nelle case come un meteorite precipitato sulla terra, facendo piazza pulita di ogni possibile competitor. Le vendite d’altro canto parlano davvero da sole e ancora prima del day one, dando un occhio ai soli preordini, se ne poteva già intuire l’enorme successo. Sono proprio le produzioni più rumorose però quelle che poi, una volta messe sotto la lente di ingrandimento, rischiano di deludere e Destiny non fa certamente eccezione. Ci si trova per le mani quindi, dopo il grandissimo stupore iniziale, un gioco estremamente ripetitivo che non riesce a eccellere in nessuno degli elementi che mette in campo. Quando si gioca da soli, o in compagnia vista la necessità di essere permanentemente connessi alla rete, nelle missioni della campagna ci si ritrova a doversi confrontare in maniera estremamente ripetitiva contro i medesimi nemici un numero infinito di volte, affrontando situazioni sempre molto simili tra di loro. Difetti simili li troviamo nel multiplayer laddove il bilanciamento inesistente e meccaniche di gioco sin troppo veloci e frenetiche rendono il Crogiolo, così chiamato l’insieme delle arene competitive di Destiny, un vero e proprio caos dominato dai riflessi e non dalle skill del giocatore. Quando i due pilastri portanti di una produzione come questa non hanno fondamenta stabili è ovviamente tutta la struttura a risentirne e il magnifico comparto artistico e l’eccellente gameplay non possono certamente sopperire alle altre lacune. Le mire di Bungie insomma questa volta erano, forse, troppo alte, e sebbene si ha già la certezza che alcuni di questi problemi verranno risolti con espansioni e aggiornamenti futuri, attualmente Destiny risulta essere un gioco che annoia tanto velocemente quanto aveva esaltato i primi giorni. Voto: 7,5

La speranza è che il tempo porti contenuti di qualità - Claudio Consoli Cercare in Destiny elementi da Massive Multiplayer Online, potrebbe lasciare delusi. Manca buona parte delle attività peculiari del genere MMO, così come mancano funzioni realmente utili alla gestione di una gilda. Piuttosto, quello che l'ultima fatica di Bungie vuole essere, è uno shooter con terreni di scontro condivisi tra utenti online, ciascuno con la propria missione da compiere, condivisa o meno, il tutto con l'aggiunta di meccaniche ruolistiche. Obiettivo che il titolo raggiunge discretamente. Anche nei contenuti da sparatutto nudo e crudo vi sono, però, mancanze piuttosto gravi. Deludono soprattutto l'intelligenza artificiale, incapace di gestire gruppi di nemici fuori dalla propria area d'azione standard, e la scarsa offerta di contenuti in generale. Nello specifico pesa la mancanza di mappe da esplorare e di una varietà minima tra le missioni affrontabili e di armi, per nulla originali. Non pervenuta la trama di gioco, sbiadito sfondo ai pochi capitoli che compongono la storia principale. Bene invece il PvP ma, anche in questo caso, manca la varietà di opzioni apprezzata nei principali sparatutto multiplayer degli ultimi anni. In quanto prodotto dal supporto, promesso, a lungo termine, la speranza è che il tempo porti nuovi contenuti di qualità. Per ora abbiamo un gameplay apprezzabile e collaudato (capiamoci, è Halo in disguise), con un'ottima direzione artistica e che diverte perlopiù grazie al naturale coinvolgimento che scaturisce dal giocare con amici. A patto, però, di ricorrere a chat/forum/siti esterni al gioco per l'organizzazione delle istanze. Voto: 6,5

Destiny è un FPS molto ambizioso, forse troppo - Diego Conti Nonostante un gameplay estremamente frenetico, la nuova produzione di Bungie non è riuscita a convincermi fino in fondo: giocando a Destiny, ho infatti avvertito in più di un’occasione la sensazione che manchi sempre qualcosa che lo possa rendere davvero perfetto. Il PvE è decisamente godibile insieme a due amici con la difficoltà settata su Difficile (l’IA è forse troppo deficitaria a Normale), ma le poche location offerte (per non parlare poi della scarsa varietà di nemici), potrebbero facilmente scontentare i giocatori meno pazienti. Le già citate ambientazioni, sono davvero meravigliose dal punto di vista artistico, ma non riescono ad impressionare davvero, viste le limitatatissime possibilità di esplorazione (quasi inesistente, a dire il vero), complice la scarsità dei collezionabili offerti. Il gameplay del gioco si attesta comunque ad un livello altissimo, ma viene però penalizzato dalla ripetivitità delle missioni giocabili. Parlando invece del PvP, ho decisamente apprezzato i ritmi serrati proposti nelle varie modalità di gioco, ma non ho potuto fare a meno di notare le numerose lacune relative al suo bilanciamento, che possono rendere le sessioni di gioco davvero frustranti. Destiny non è un MMO, ma è un FPS molto ambizioso, forse troppo. Il margine di miglioramento è davvero molto alto, a patto che Bungie, sia in grado di rimescolare a dovere le carte in tavola, offrendoci così, l’esperienza epocale che tutti stavamo aspettando. Per ora abbiamo tra le mani un titolo decisamente divertente, ma con troppe imperfezioni da smussare. Voto 7,5

Destiny è esattamente come la Luna che esploreremo giocandoci - Lorenzo Fantoni L’errore che si rischia di fare nel giudicare Destiny è considerarlo con i parametri di un normale FPS o con quelli di un MMO, niente di più sbagliato, il titolo Bungie è così particolare da fare storia a sé. Giudicare un gioco che dovrebbe durare 10 anni guardando solo i primi giorni di vita non è facile, tuttavia questo abbiamo, e questo dobbiamo giudicare, e volendo sparare un giudizio secco, Destiny è esattamente come la Luna che esploreremo giocandoci: un affascinante lato esposto alla luce e un lato più oscuro, in cui si trovano i difetti. Sì perché Destiny non è assolutamente un gioco perfetto. È un titolo con una struttura troppo ripetitiva, in cui gli scontri con i boss mancano di fascino e strategia, dove arrivati al ventesimo si sente subito il bisogno di nuove mappe e nuovi contenuti, dove gli spazi sono troppo vuoti, anche se bellissimi, e dove la storia manca di epicità e mordente. Dall’altra parte però abbiamo un titolo in cui sparare è dannatamente divertente, dove i nemici sanno offrirti una sfida sempre interessante, grazie a un’intelligenza artificiale che vi braccherà senza pietà, dove le armi, pur non variando molto, hanno tutte una personalità spiccata, che vi permetteranno fin da subito di trovare il vostro stile di gioco preferito, dove gli ambienti sono così belli che a sapranno togliervi il fiato. Destiny al momento è dunque un titolo con tantissime belle idee a cui manca un po’ di sostanza, una creatura giovane e affamata di contenuti, che Bungie dovrà nutrire al più presto, e siamo sicuri che lo farà al meglio. Voto: 8