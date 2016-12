The Sims: il videogame che simula la vita reale

Ci ricorderemo del 2000 per tanti motivi “squisitamente” videoludici. Tra gli eventi da ricordare, ci sono sicuramente il lancio della mitica PlayStation 2, l'acquisizione di Bungie da parte di Microsoft e la pubblicazione del primo The Sims.

Il simulatore di vita disegnato dalla mente geniale di Will Wright (iconico creatore della serie di Sim City, nonchè premio BAFTA nel 2007), venne pubblicato proprio nel febbraio di quell'anno e il suo impatto sull'industria videoludica fu davvero devastante. Nel giro di 2 anni, The Sims diventò il videogioco più venduto di sempre, grazie a 6.3 milioni di copie vendute in tutto il mondo della sola versione base, mentre contando le sue 4 espansioni, il bottino di EA e Maxis ammontava a circa 13 milioni di unità.

Alla base del successo di questo brand c'è l'idea del controllo (quasi) totale delle vite dei nostri alter ego virtuali. Dalla nascita fino alla morte (elementi che sono stati introdotti nelle varie iterazioni della serie), il giocatore deve curare la felicità e la salute del suo Sim, senza dimenticarsi delle relazioni sociali, della sua carriera lavorativa, e perchè no, anche della costruzione dell'abitazione perfetta. Sky's the limit, diceva qualcuno: una delle caratteristiche più apprezzate dagli adepti della saga è proprio la predominanza della personalizzazione dei propri personaggi e delle loro abitazioni. Da sempre, i tool di personalizzazione presenti nel gioco ci tengono impegnati per ore ed ore davanti allo schermo, per creare l’outfit perfetto, o più semplicemente per lasciarci liberi di far uscire l’architetto che vive in tutti noi, creando la casa dei nostri sogni. Non per niente, la serie riscuote da sempre un ampio consenso da parte del pubblico femminile, che ne costituisce la parte più attiva della sua grandissima community.

Maxis ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata negli anni per produrre il nuovo The Sims 4, stravolgendo le tradizionali variabili della serie, grazie ad una nuova struttura che rende il carattere del nostro Sim sempre più… realistico. Grazie al potente Create-a-Sim, potremo decidere di creare un personaggio con pochi click affidandoci a dei preset pre-impostati, oppure potremo anche decidere di scavare tra le peculiarità del suo carattere. The Sims 4 è infatti incentrato sulle personalità dei Sims, ora più reattivi ed acuti rispetto al passato. Umori, passioni e gli atteggiamenti dei nostro personaggi, influenzeranno direttamente le attività svolte nella quotidianetà, oltre a marcarne le interazioni sociali.

Un Sim depresso, ad esempio, non riuscirà a lavorare al meglio delle sue capacità, mentre un Sim sicuro di sè, sarà invece estremamente creativo, brillante nelle sue interazioni sociali e perchè no, sarà anche in grado di farsi perdonare i tradimenti dal proprio partner senza inutili spargimenti di sangue. Come nel mondo reale, anche i Sim non sono immuni dal fascino della tecnologia. Infatti, gli smartphone sono i loro migliori amici, perchè sono in grado di semplificarne la vita. Il telefono ci permetterà infatti di acquistare tutte le cose di cui abbiamo bisogno, invitare partner e amici in un bar, lasciandoci così più tempo per studiare, vivere e oziare.

Ma che senso ha giocare a The Sims? La risposta è molto semplice. La serie ci permette da sempre di spingere al limite le nostre interazioni, che diventeranno via via imprevedibili, passando dagli imprevisti (come ad esempio, una casa che va a fuoco), fino a creare delle situazioni decisamente inverosimili e quantomeno bizzarre. Giocando a The Sims 4, possiamo sperimentare liberamente nel campo delle relazioni sociali, tentando di mantenere una condotta entro i binari dell’umana decenza, oppure potremmo anche decidere di creare un personaggio decisamente malvagio, decidere di mettere su famiglia, oppure di vivere una vita sessuale promiscua.

In un certo senso, la saga di The Sims ha sdoganato al grande pubblico videoludico la sessualità all’interno dei videogame, lasciandoci la più totale libertà di scelta. Certo, il sesso non è il fulcro dell’esperienza, ma ne è una, che ci strapperà di sicuro ben più di una risata. In fondo,se creare un alter ego simile a noi, oppure se creare un personaggio fantastico, le cui caratteristiche saranno agli antipodi delle nostre esistenze in real life.