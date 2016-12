Apple lancia iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Quando si parla di Apple, difficilmente si ha a che fare con vie di mezzo. Divisi tra chi li ama e chi li odia, gli utenti battagliano da anni per elevare sul podio il proprio prodotto preferito. Quello che invece sembra mettere d'accordo un po' tutti, è il rendere atto ad Apple di saper vendere i propri device, presentandoli in grande stile durante i suoi celeberrimi Keynote.

Apple ha difeso in più occasioni, con umorismo ed ironia, il formato di schermo adottato per iPhone 5s, che con i suoi 4" sembrava non seguire la tendenza ad espandere l'area visibile seguita dagli altri produttori. Con iPhone 6, quello che salta all'occhio immediatamente è la decisione di andare finalmente oltre la distanza raggiungibile dal pollice della mano, puntando ad un display a 4,7" con risoluzione migliorata. Si passa infatti dai 1136x640 pixel del 5s ai 1334x750 del nuovo modello, e non è finita qui. A sorpresa, un'ulteriore variante dell'ultimo melafonino è è stata ufficializzata, ovvero iPhone 6 Plus, terminale esteticamente identico al fratello minore, ma dal generoso schermo di 6" a 1920x1080p.

Presentati entrambi nelle tre colorazioni champagne, silver e grigio lunare, i nuovi iPhone vantano uno spessore inferiore a quello dell'attuale iPhone 5s: solamente 6,9 millimetri per il 6 e 7,1millimetri per l'edizione Plus, contro i 7,6 millimetri del modello uscente. I due nuovi arrivati mostrano linee più tondeggianti, nelle quali lo schermo sembra fondersi con la scocca, ancora realizzata con estrema cura dei dettagli. Parliamo di schermi dalle risoluzioni di altissima qualità, sempre basate sulla tecnologia Retina, vanto di Apple, che hanno lasciato basiti i presenti quando la demo del primo videogame per il device, ha scatenato la potenza del nuovo chip A8 a 64 bit di seconda generazione della casa di Cupertino, 50 volte più veloce di quello del primo iPhone, e il 25% più prestante del precedente A8. Da quanto visto, diremmo proprio che la differenza c'è e si vede.

Potremmo quindi parlarvi di come funziona il nuovo smartphone nell'ambito delle fotografie, di come la nuova lente del modello Plus sia in grado di controbilanciare il tremolio delle mani rilevando i movimenti del giroscopio e adattandosi meccanicamente agli sbalzi, o persino raccontarvi del nuovo Apple Watch, annunciato a (neanche troppa) sorpresa durante la presentazione, un gioiellino strapieno di funzioni e disponibile in centinaia di combinazioni estetiche, ma siamo su Gamerland e dopo la panoramica sui nuovi Smartphone, ci interessa parlare soprattutto di Vainglory.

Avete presente League of Legends o DOTA2? Vainglory è, al pari di questi, un MOBA, acronimo di Multiplayer Online Battle Arena, ovvero un videogioco nel quale giocatori reali online, divisi in due squadre, si affrontano in scenari chiusi, per la conquista del territorio. Offerto in formula Free-to-Play, gratis da giocare ma con contenuti a pagamento su elementi aggiuntivi, vede protagonista al proprio sviluppo il nuovo studio Super Evil Megacorp, nome altisonante che nasconde alcuni dei nomi principali del panorama videoludico mobile e non solo, persino provenienti proprio dal mondo dei MOBA stessi.

L'impressione avuta dalla diretta dell'evento, (sebbene sappiamo che tale dichiarazione farà storcere il naso a più di un lettore), è quella di trovarsi di fronte un titolo sviluppato per console. Anche a detta del team di sviluppo, la grafica offrirà una qualità "maggiore di quanto possa offrire la maggior parte degli attuali giochi console", e con dettagli migliori di quanto visibile in "un lettore Blu-ray su una nuova HDTV".

Non sappiamo ancora molto altro sul gameplay e su quanto effettivamente Vainglory saprà offrire, se non che rispetto ai MOBA citati per PC, la durata delle partite dovrebbe (ragionevolmente), essere ridotta sotto la mezz'ora, a tutela della batteria e per favorire sessioni di gioco più consone ad una periferica mobile, e quindi al gioco su mezzi pubblici o attendendo pazientemente durante una delle lunghe code all'italiana.

Il ritornello semestrale legato ai prodotti Apple da parte dei detrattori, che suona sempre come "due modelli all'anno e non cambia mai niente", potrebbe questa volta dar modo ai fan Apple di rispondere con elementi ancor più visibili e clamorosi. Testando ogni edizione dei prodotti di Cupertino, sappiamo bene quanto in realtà la potenza di calcolo e di conseguenza la possibile offerta videoludica, aumenti di edizione in edizione, ma quest'anno la sensazione è che Apple, con schermi davvero degni di console portatili e hardware in grado di muovere 1,3 milioni di poligoni a 60 hz, voglia per la prima volta seriamente aggredire il mercato dei videogame. Se già su iPhone 5s e iPad Air abbiamo potuto apprezzare a risoluzione massima capolavori visivi come Infinity Blade III o Lone Wolf, chissà cosa ci attende con iPhone 6 e 6 Plus.

Non resta che attendere news in merito alla commercializzazione nel nostro paese, nella speranza di qualche generosissima promozione da parte dei nostri carrier italiani. Con prezzi per il mercato USA che vanno da un minimo di 199 dollari per il modello 6 a 16 GB, ad un massimo di 499 per il 6 plus a 64 GB, ovviamente affiancati ad un contratto di due anni con i principali gestori americani, il rischio che in Italia si arrivi a cifre fin troppo importanti nonostante l'acquisto tramite i consueti contratti d'abbonamento, si fa alto.