Diablo III, il gioco nato su PC che incredibilmente splende su console

Pochissimi giochi possono vantare il fatto di aver praticamente inventato un genere, ma non tutti i giochi sono Diablo . Nato nel 1996, Diablo si è da sempre distinto per un gameplay, appunto “alla Diablo”: la visuale dall’alto, lievemente di lato e tutto è comandato dal click del mouse, se clicchi sul terreno ti sposterai su quella parte di terreno, se clicchi su un nemico lo attaccherai.

Eventuali magie e abilità secondarie si attivano premendo sulla tastiera. Il fulcro del gioco è ammazzare mostri di ogni tipo, liberando dungeon e castelli, click dopo click, raccogliendo via via armi e armature sempre più potenti. Scopo del gioco è ovviamente eliminare Diablo, signore dei demoni, che ha il brutto vizio di voler trasformare la Terra che conosciamo in una succursale dell’inferno. A voi l’arduo compito di respingere lui e i suoi seguaci, vestendo i panni (nell’ultimo capitolo) di un paladino, un monaco, un negromante, un cacciatore di demoni, o un mago, Diablo è sopravvissuto in questo modo anno dopo anno, fino al terzo capitolo Diablo 3, uscito per PC un paio di anni fa, ed è da sempre il vanto di un certo tipo di giocatore PC, quello più affezionato ai giochi di ruolo tradizionali e ai videogames “di una volta”, insomma, uno di quei classici giochi che mai vedresti su console.

Forse no? Dimostrando di saperci fare non solo nel mondo PC, Blizzard ha infatti adattato completamente Diablo 3 per funzionare su console, modificando il sistema di controllo e dei menù per adattarlo da mouse e tastiera al più classico dei gamepad. Fondamentalmente è come prendere un carro armato e pretendere di farlo funzionare come un’auto col cambio automatico, una vera e propria sfida di game desing che forse solo un colosso come Blizzard poteva affrontare con questa sicurezza.

Sicurezza che, incredibilmente, ha trasformato Diablo III in uno dei titoli più belli e divertenti da giocare su console, uno di quei classici giochi che devi assolutamente avere, e che su Xbox One e Playstation 4 si presenta in quella che è stata chiamata “Ultimate Evil Edition”, ovvero un’edizione che contiene tutti gli ultimi aggiornamenti e l’espansione dedicata ad una ulteriore e diabolica minaccia. Uno stick analogico controlla il movimento, uno la schivata e tutti gli altri tasti sono dedicate ad attacchi, magie e cure, al resto pensa un sistema di auto mira che permette di colpire sempre il nemico più vicino.

Il risultato è un gioco frenetico, in cui schermate piene di mostri vengono devastate dalle vostre magie mentre schivate gli attacchi e raccogliete in giro armi e armature che vi portano ad eliminare mostri sempre più duri da buttar giù in una escalation che vi poterà a far nottata senza neanche rendervene conto. Come se non bastasse il gioco permette una modalità cooperativa online e offline fino a quattro giocatori, il che vuol dire che potrete invitare tre amici a casa e far partire una serata di quelle che avresti solo voglia di rifare continuamente. Un titolo dunque consigliatissimo per chiunque abbia una console, e voglia uscire dal classico schema dei titoli FPS o dei titoli classici per questo tipo di hardware, col quale scoprire un gioco che magari, non avendo un computer, aveva snobbato fino a quel momento.