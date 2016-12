La Ice Bucket Challenge dei videogiochi

Dopo essersi “sacrificati” in nome della ricerca, i partecipanti devono rilanciare la sfida ad amici, parenti e colleghi che avranno a loro disposizione soltanto 24 ore per accettarla. Lo scopo della Ice Bucklet Challenge è quello di dare più visibilità possibile alla raccolta di fondi per la ricerca partita dalla ALS Association, che stando ai dati emersi nelle ultime ore, avrebbero visto una grandissima crescita. Nel giro di una settimana, i fondi raccolti sono infatti passati da 10 a 31,5 milioni di dollari. Per una volta, non si tratterebbe dunque di un canonico tam-tam social spinto da una viralità dei contenuti, fine a se stessa.

L'industria videoludica, già attivissima dal punto di vista della beneficenza, non poteva di certo esimersi dal partecipare a questa sfida. Il primo ad accettarla è stato Markus “Notch” Persson, noto al grande pubblico per il suo popolarissimo Minecraft. Lo sviluppatore svedese ha portato così all’interno del mondo dei videogiochi la Ice Bucket Challenge, tirando in causa il boss di Xbox Phil Spencer, il creatore della serie di Gears of War Cliff Bleszinski e il CEO di Activision, Bobby Kotick.

La mossa di Notch non poteva di certo passare inosservata, tant’è che la sua sfida è stata da subito accolta da Phil Spencer, che ha rilanciato in grande stile, nominando il Presidente di Nintendo of America, Reggie-Fils-Aime, Gabe Newell di Valve e Shuei Yoshida di Sony Worldwide Studios. Nel momento in cui vi scriviamo, Regginator ha utilizzato l’account Twitter della compagnia per annunciare pubblicamente la sua partecipazione, promettendo però che la porterà ad un livello successivo. Nintendo starà dunque pensando di coinvolgere i simpatici personaggi di Ice Climbers all’interno della sfida? Ancora non lo sappiamo, ma attendiamo con ansia la risposta di Fils-Aime e non nascondiamo nemmeno la curiosità di vedere Gabe Newell e Yoshida all’opera. Degne di nota, sono anche le docce di Shawn Layden (CEO di Sony Computer Entertainment America) accompagnato da un inedito Ratchet, che ha poi sfidato il collega europeo Jim Ryan, oltre al Presidente di GameStop, Tony Bartel. La risposta del noto retailer non si è di certo fatta aspettare, dimostrando un inedito slancio sui social, che è da sempre uno dei punti deboli dell’azienda di Grapevine.

La Ice Bucket Challenge è stata poi spostata nel mondo virtuale dal team di Digital Extremes, studio responsabile di Warframe. Il suo dev team ha così creato un video che vede protagonisti due personaggi del suo shooter alle prese con l'ormai canonica doccia gelata, per poi donare $10.000 nel mondo reale. Ma non è finita qui: infatti, i ragazzi di Digital Extremes hanno deciso di chiamare in causa il simpaticissimo Claptrap di Borderlands, oltre al più serioso Master Chief, celeberrimo protagonista della saga di Halo. A questo proposito, siamo sicuri che il team di Gearbox sarà in grado di regalarci l’ennesima perla comica, forte del carisma del suo robot-steward di Pandora, mentre non riusciamo ad immaginarci la reazione di Master Chief, un personaggio da sempre austero e misterioso.

Una cosa è invece certa. Grazie a questa nobile causa, stiamo infatti assistendo a delle inedite battaglie tra marchi, ben lontane dalle provocazioni, dagli sfottò e dai colpi di mercato per accaparrarsi l’ennesima esclusiva, che sarà in grado di spostare l’utenza verso ad un marchio piuttosto che ad un altro. A guadagnarci è la ricerca, mentre il pubblico assiste divertito. Il mondo dei videogiochi ha dato l’esempio: c’è una boss fight da affrontare tutti insieme e il colore della maglia non conta. L’importante è giocare di squadra, tutti insieme contro la SLA.