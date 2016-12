GamesCom 2014 - I videogiochi invadono Colonia

In un'atmosfera eccezionale si sono dati battaglia i più grossi marchi di distribuzione da Activision a Ubisoft, passando rigorosamente da Electronic Arts e Nintendo per finire con 2K, quest'ultimo giunto tra i padiglioni con Evolve, shooter che ha fatto incetta di premi aggiudicandosi anche il titolo di miglior gioco della fiera. Il 10 febbraio prossimo tutti gli occhi saranno puntati su questo curioso e originale sparatutto competitivo/cooperativo dove quattro cacciatori dovranno unire le forze per abbattere un mostro enorme controllato da un quinto giocatore in un mix di azione e strategia che sembra essere in grado di sorprendere.

A stupire quest'anno è stato anche Call of Duty Advanced Warfare il quale, dopo una presentazione della campagna un po' sottotono allo scorso E3, si è presentato per il reveal del multiplayer in maniera decisamente prorompente. I nuovi esoscheletri danno alla produzione un dinamismo mai visto prima, e doppi salti, scivolate e colpi potenziati si fondono con le classiche meccaniche del marchi, offrendo al pubblico qualcosa di veramente nuovo ma al contempo estremamente riconoscibile. Poche novità, se non nessuna invece, per Destiny che approda in Germania con una versione giocabile già toccata con mano nella precedente Beta ma con un record di preordini già ora che gli ha permesso di diventare il titolo più preordinato della storia: un successo assicurato. Stessa sorte è toccata a molteplici titoli, visti in fiera con le stesse versioni dell' E3. Tra questi non possiamo ovviamente evitare di citare The Witcher 3, GDR incredibile che continua a lasciare a bocca aperta chiunque abbia la fortuna di vederlo all'opera.

Tantissimo spazio quest'anno anche agli sportivi, con PES 2015 e FIFA 15 pronti a darsi battaglia fino alla fine dopo il recente scambio di telecronisti. Entrambi i titoli vogliono acciuffare la vetta delle classifiche internazionali ma la produzione Electronic Arts sembra partire ancora una volta in netto vantaggio, forte di una fanbase ormai consolidata, rinnovate licenze per i campionati maggiori, e quell'Ultimate Team che sta letteralmente facendo impazzire i giocatori. È 2K a portare alla ribalta gli sport di nicchia con un NBA 2K in splendida forma e una nuova versione di WWE, che al contrario qualche dubbio l'ha sollevato.

Sony e Microsoft nel frattempo non potevano sicuramente stare a guardare e le due conferenze pre Gamescom hanno buttato nel calderone davvero tante esclusive, moltissimi titoli di valore e una quantità di nuove idee apprezzabilissima. Partiamo quindi dal mondo dei titoli originali, là dove Sony sembra sguazzare felicemente con giochi del calibro di Wild, No Man's Sky e The Tomorrow Children, tre produzioni visionarie decise a portare il genio degli sviluppatori nei salotti di casa e dai primi video trapelati siamo decisamente felici di poter constatare di come l'industria tenti sempre più spesso di dare vita a concetti entusiasmanti, che vadano ben oltre la classica definizione di “gioco”. L'esplorazione, l'avventura e la fantasia stanno prepotentemente ritornando protagoniste in questo media e, sempre più spesso, il merito è proprio delle produzioni a basso budget, giochi trainati dalle sole emozioni. Anche Microsoft dalla sua ci sta provando e Ori and the Blind Forest ne è l'esempio perfetto anche se Playstation in questo periodo sembra davvero esserne il centro vitale. Arrivano giochi capaci di soddisfare ogni palato: gli amanti dell'horror e del sovrannaturale dovrebbero tenere d'occhio Until Dawn e anche P.T. Progetto di quel visionario Kojima che ha già fatto rizzare i peli a tutti gli appassionati del marchio di Silent Hill. In un'esplosione di idee, storie e nuove emozioni non potevano ovviamente mancare anche i grandi classici blockbuster e Bioware sembra voler puntare tutto sul fantasy con il suo Dragon Age Inquisition, che promette di accontentare sia i sostenitori di Origin che gli affezionati al sistema di gioco di Dragon Age 2, ma anche con Shadow Realms un nuovissimo titolo in un'ambientazione fantastico/moderna dove la collaborazione tra quattro giocatori sarà fondamentale per poter superare le sfide proposte. Un titolo interessante insomma, a cui fa eco Fable Legends che ne ricalca grossomodo le meccaniche. Chiudiamo infine con Ubisoft, quantomai prolifica in quest'ultimo periodo, che ha portato nella fiera tedesca tutti i suoi nomi noti. Assassin's Creed è arrivato addirittura in due versioni (Una per PS4 e Xbox One e una invece per la vecchia generazione di console) affiancato da Far Cry 4 e da tutti quei titoli digital su cui la casa francese sta puntando in maniera fortissima e che solo negli ultimi mesi ci hanno regalato capolavori del calibro di Child of Light e Valiant Hearts.

Tanti, tantissimi titoli di valore da giocare e da sperimentare sulla nostra pelle, ricchi di emozioni, idee e anche qualità tecniche per una next gen che fino ad oggi ha fatto fatica a decollare ma che per. Tutti i produttori hanno assi nella manica capaci di diventare blockbuster e noi non vediamo l'ora di divorarli.