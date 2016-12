È Morto Robin Williams, attore, uomo e hardcore gamer

Il mondo del cinema è sotto shock per la morte di Robin Williams. Il celeberrimo attore aveva 63 anni e il suo corpo è stato ritrovato nella sua casa di Tiburon, vicino San Francisco. Da tempo soffriva di una forte depressione forse dovuta a dei gravi problemi economici. Qui su Gamerland non ci occupiamo di cronaca, eppure c'è un lato del "Capitano" Williams che non tutti conosceranno.

Robin Williams era infatti un giocatore, oltre che un appassionato di anime e manga. Infatti, fu lo stesso Williams a svelare la sua passione per il mondo dell'animazione "made in Japan", dichiarandosi fan di alcune tra le migliori saghe degli ultimi anni, tra cui spiccano i nomi eccellenti di Ghost in The Shell, Akira, Blood: The Last Vampire, oltre che del meraviglioso Cowboy Bepop dello Studio Sunrise.

Il Capitano amava definirsi come un "hardcore gamer" e gran parte del suo tempo davanti ai videogames era dedicato ai titoli di casa Nintendo.

In particolare, Williams si avvicinò ai videogames grazie a The Legend of Zelda, una delle saghe più amate tra i fan della grande N. La poesia del mondo di Hyrule portò l'attore a chiamare la sua primogenita Zelda, proprio come l'amata principessa: "Quando mia moglie era incinta, giocavamo a Zelda sul NES. Ci giocavamo per ore: era davvero coinvolgente. Molte persone, mi chiedono se abbia deciso di chiamare così mia figlia, in modo da tributare Zelda Fitzgerald. No, è Zelda da The Legend of Zelda... Peach sarebbe stato un nome orrendo per una ragazza"! - dichiarò l’attore nel 2011.

Nello stesso anno, la coppia fu poi protagonista di una serie di spot dedicati alla celeberrima saga di Nintendo. Con la sua consueta ironia, Robin pubblicizzò Four Swords per Nintendo 3DS "Gioco a Zelda da prima che tu nascessi", oltre che a Skyward Sword, l'ottimo capitolo della saga che venne pubblicato su Wii, senza dimenticarci poi dello spot del remake di Ocarina of Time per Nintendo 3DS, dove l’attore confondeva la principessa Zelda con la figlia: “Siete entrambe magiche”.

Williams fu anche un accanito giocatore della saga di Call of Duty, soprattutto online: a tal proposito, durante il tour promozionale di Happy Feet 2, molti giornalisti gli domandarono quale fosse il suo rapporto con l’online gaming, dato che in quel periodo impazzò l’ennesima polemica della stampa contro la dipendenza dai videogiochi, visto il caso di un ragazzo australiano che aveva dato dei segni di squilibrio mentale proprio dopo delle prolungate sessioni a COD online:

“I genitori devono talvolta spegnere le console dei figli. Quando si gioca online, bisogna stare attenti a non finire all’interno di un un universo parallelo. Quando i miei figli giocavano per troppe ore, spegnevo la console e ci dedicavamo alla lettura di un libro, oppure ad un gioco da tavolo”.

Non soltanto il nome della primogenita Zelda venne ispirato dai videogames: infatti, il figlio 19enne di Robin è stato chiamato Cody, in onore di Final Fight, storico picchiaduro a scorrimento di casa Capcom. In un recente AmA su Reddit (una sorta di botta e risposta tra un personaggio famoso e la community della board), Williams aveva dichiarato di aver ceduto anche al fascino del PC Gaming: tra i suoi titoli preferiti erano stati menzionati World of Warcraft, Portal e Half-Life, che era stato incensato in più di un’occasione dal gamer Williams, tant’è che Gabe Newell non rimase con le mani in mano, e per ringraziarlo, il fondatore di Valve invitò l’attore presso la sede di Bellevue poco prima dell'uscita di Half-Life 2, per provarlo in anteprima a pochi mesi dalla sua uscita nei negozi.

Ci ricorderemo di Robin Williams per i suoi film, per la sua travolgente ironia, ma anche per il suo stretto legame con il nostro mondo, perchè in fondo, era davvero uno di noi.