EA Access: è questo il futuro dei videogiochi?

Come un fulmine a ciel sereno, Electronics Arts ha annunciato il lancio di EA Access, il suo nuovo servizio in arrivo nei prossimi mesi su Xbox One. Ma come funziona?

A differenza del ben più noto PlayStation Plus, sarà possibile avere libero accesso al Vault (una libreria digitale) dove potremo scaricare i titoli presenti in catalogo, al fronte di un abbonamento annuale di $24,99, oppure di $3,99 per l'abbonamento mensile. Il beta test è già partito, ed alcuni fortunati giocatori sono già attivi nel loro faticosissimo lavoro di tester, provando titoli come Fifa 14, Battlefield 4, Peggle 2 e NFL 25. Presto la beta sarà estesa anche al di fuori dei confini statunitensi, e molti altri titoli saranno presto disponibili sulla nuova piattaforma targata Electronic Arts.

EA Access è un'esclusiva di casa Microsoft e, stando alle fonti ufficiali, sarà disponibile soltanto su Xbox One. Sony ha infatti ritenuto che il nuovo servizio di EA non fosse "conveniente per i clienti PlayStation", come dichiarato ai microfoni di Gameinformer. Certo, stiamo parlando di un accesso limitato ai soli titoli EA, ma lo scenario che ci si pone davanti è davvero interessante, perchè i giocatori avranno sempre a loro disposizione più di $100 di contenuti scaricabili al fronte di una spesa tutto sommato abbordabile. Dal canto suo, Sony difende il suo PlayStation Plus, che, con le dovute differenze, è stato in grado di portare una ventata d’innovazione digitale all’interno di questa industria. Ma Access sarà davvero in grado di stravolgere il mercato?

Molti addetti ai lavori ritengono che questa sia la naturale evoluzione del mercato del gaming. In un certo senso, questo sistema strizza l'occhio al ben più conosciuto Netflix e, seppur con le dovute differenze, lo importa all'interno del nostro settore. Ma siamo davvero sicuri che questa sia la strada giusta? Ovviamente non siamo in possesso di una sfera di cristallo, e non ci lanceremo nemmeno nelle strampalate proiezioni degne del miglior Patcher, eppure questa nuova iniziativa di EA ci sembra davvero azzeccata. Access conviene ai giocatori, e non ci vuole di certo un analista di mercato per capirlo. Inoltre, anche se Electronic Arts non l’ha ancora confermato ufficialmente, questa nuova mossa permetterà un ulteriore rafforzamento della partnership che la lega a Microsoft, a discapito di Sony: implicitamente, l’esclusività di Access sulla piattaforma di Microsoft taglia automaticamente fuori i titoli del colosso di Redwood dal PlayStation Plus.

Ma non è finita qui. Gli abbonati ad Access potranno fruire di un sconto del 10% sulle prenotazioni sui titoli in arrivo il prossimo autunno, come FIFA 15, Dragon Age: Inquisition, Madden NFL 15, NHL 15, oltre a poterli giocare in “early access” cinque giorni prima della loro uscita nei negozi fisici. Si tratta di versioni di prova, ma ogni abbonato che decidesse di acquistare uno dei titoli sopraelencati, sarà poi in grado di portare tutti i progressi sbloccati all’interno della versione completa.

Siete favorevoli ad un mercato dei videogames sempre più digitale? L’ultima parola, come sempre, spetta ai nostri lettori.