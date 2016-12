10 giochi mobile a prova di spiaggia

Il caldo torrido vi ha messo voglia di mare? In questi giorni il clima italico porta alla mente tutto, tranne che gli ombrelloni in spiaggia. Siamo però alle porte di agosto, quindi facciamo così: noi fingiamo di digitare questo articolo da una sdraio e voi inforcate gli occhiali da sole. E se proprio non riuscite a fare a meno di giocare anche in spiaggia, eccovi allora 10 titoli da giocare sotto l'ombrellone.

Magic 2015: Duels of the Planeswalkers

Nuova trasposizione digitale del celebre gioco di carte collezionabili, Magic 2015 porta su tablet iOS ed Android, ma anche su periferiche Fire di Amazon, la magia delle sfide dal vivo, sia in single player che in multi giocatore online. Ottima l'introduzione di un tutorial finalmente esplicativo e la possibilità di creare mazzi personalizzati. Qualche limite imposto alle modalità disponibili e la presenza di elementi a pagamento piuttosto vincolanti, potrebbero rovinare la festa a chi non è disposto a sacrificare una costosa fetta di coccobbello coccofresco sulla spiaggia, in favore di un gioco decisamente interessante. In alternativa potete comprare qualche mazzo di carte e giocarci fisicamente, a patto che smetta di tirare vento. Tanto quelli di Wizards of the Coast apprezzano lo stesso.

Modern Combat 5: Blackout

Il miglior FPS è tornato! Quantomeno, questo è quello che afferma la descrizione sugli store online, dell'ultima incarnazione della serie Modern Combat. Gameloft è spesso presa in giro per la sua tendenza a realizzare giochi dalle meccaniche assai simili a quelle di titoli più famosi per console, moltissimi dei quali, a dirla tutta, sono prodotti davvero validi. Tra questi c'è Modern Combat, una serie di ottimo successo giocabile su tablet e cellulari. Giunta al quinto capitolo, versione dopo versione la saga è andata raffinandosi nel gameplay, sempre più reattivo nonostante il limite dei controlli touch. Ottima la grafica, che necessita però di hardware sufficientemente prestante. Consigliato a quelli che senza gli sparatutto non riescono proprio a stare, neanche al mare.

99 Bricks Wizard Academy

Chi non ricorda il mitico Tetris? In 99 Bricks Wizard Academy gli stessi sette blocchi che ci siamo abituati a vedere in Tetris, cadono su una base a forma di castello, mentre il giocatore li combina creando costantemente supporti stabili per i pezzi successivo. L'esatto opposto di Tetris, quindi, giacché qui lo scopo è di creare una torre sempre più alta, stabilendo record su record, piuttosto che distruggere i tasselli. La buona fisica del gioco fa si che ogni pezzo mal posto crei sbilanciamento, con la torre che inizia presto ad oscillare fino a crollare rovinosamente. La possibilità di utilizzare un giovane mago per rimediare ai propri errori, grazie alla magia, è la chicca finale. Addio castelli di sabbia, benvenuti instabili castelli virtuali.

The Silent Age

The Silent Age è un'avventura grafica da bere tutta d'un sorso come un thé ghiacciato, ma abbastanza lentamente da evitare dolore al cervello: nonostante una difficoltà generale piuttosto bassa, il gameplay propone qualche puzzle ambientale capace di impegnare la mente, risolvibile viaggiando tra presente e futuro grazie ad una misteriosa tecnologia in grado di alterare lo scorrere del tempo. Il protagonista è un impiegato maldestro di bassissimo livello, di quelli che fanno un po' di tutto per l'azienda ricevendo in cambio pesci in faccia al primo errore, catapultato in un'avventura inattesa. Con l'animo rallegrato dal dolce far nulla, nessuna trama potrebbe essere migliore in vacanza, lontani dall'ufficio. Peccato dover tornare... a meno di non bloccare il tempo proprio al periodo estivo.

Ruzzle Adventure

Questo è un classico, o almeno lo era la sua edizione multi giocatore. Ruzzle Adventure è il successore del buon Ruzzle, gioco di parole che consentiva di vincere partite inventando termini a caso. Sì, poteva succedere davvero e, nonostante non fosse tra le meccaniche previste dagli sviluppatori, a modo suo era ormai una delle cose divertenti del gioco. Lo stesso accade in Adventure, ma se non si da peso a questo difetto, ci si trova per le mani un gioco davvero divertente. A differenza dell'originale, il nuovo capitolo mette a disposizione una mappa da completare risolvendo una ad una ogni area di gioco, ciascuna delle quali presenta sfide specifiche. Ottimo in sostituzione dei giornali enigmistici.

Pixel Cup

I mondiali di calcio sono finiti nel peggiore dei modi per l'Italia, ma la voglia di pallone e di rivalsa è ancora viva. Pixel Cup è un gioco di calcio arcade, con tiri speciali e personaggi in pixel art dallo stile manga. Una piccola perla per gli amanti del calcio veloce e divertente, quello spettacolare che tiene incollati allo schermo, quello fatto di interventi duri e giocatori che si alzano senza lamentarsi, oltre che di passaggi rapidi e continue occasioni da gol per entrambe le squadre. Quello, in altre parole, che non abbiamo visto ai mondiali.

Shadow Fight

"Oh, hai visto quella?"

"Quale, quella con il palestrato vicino?"

"Ci ha sentiti... ops!"

Nella fantasia, a questo punto scatta un combattimento per la conquista del cuore della donzella. Nella realtà, sguardo deviato altrove fingendo di sbadigliare. Per fortuna, Shadow Fight ci permette di immaginarci provetti combattenti di arti marziali e, muovendo figure in controluce ­ immagine che ben si sposta con il sole che ambiamo di vedere al mare, una volta dissolte le piovose nubi­ affrontare nemici di difficoltà crescente, compiendo acrobazie e potenziando via via il nostro alter­ego.

Nimble Quest

99 Bricks come erede virtuale di Tetris? Allora Nimble Quest lo è del vecchio Snake. Selezioniamo un eroe che rappresenta la testa del serpente e, senza poterlo fermare, gli indichiamo il percorso da fare in livelli a schema fisso, raccogliendo bonus e combattendo nemici. Proprio come in Snake, la coda del serpente, in questo caso rappresentata da altri eroi che iniziano a seguire quello principale, si allunga costantemente. La difficoltà diventa quella di evitare collisioni nei seguaci, avvicinandosi abbastanza ai nemici da colpirli, e al contempo schivandone gli attacchi. Cosa c'entra con il mare? Prendetela come una velata presa di distanza dai trenini obbligati che puntualmente scattano durante qualsiasi sagra o ballo di gruppo. Preferiamo quelli virtuali.

Hungry Shark Evolution

Normalmente la cosa peggiore che possa capitarci al mare è di mettere il piede su qualcosa di tagliente nascosto nella sabbia, o di entrare in contatto con creature marine urticanti. Molto meno fortunati i bagnanti presenti in Hungry Shark Evolution, gioco che mette nei panni di uno squalo. Niente di fenomenale, ve lo diciamo subito, ma è gratis e l'idea di portare il panico nel videogioco, mentre veniamo cullati dalle onde, ci piaceva parecchio. Perché no, visto che è gratis e non si paga nulla, se non per oggetti di secondaria importanza.

Hearthstone: Heroes of Warcraft