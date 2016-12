Around the Game: Sunset Overdrive

Nel tentativo di risollevare un mercato che vede Sony in netto vantaggio, Microsoft continua a testa bassa a puntare su quello che i giocatori amano più di tutto: i giochi. Non è un caso infatti che dopo il palese abbandono di Kinect la casa di Redmond abbia mostrato i muscoli durante l’E3 2014 sciorinando una line up di tutto rispetto, grazie a una varietà di contenuti impressionante.

Tra alcuni titoli inattesi ecco spuntare anche Sunset Overdrive, progetto nato dalle menti di Insomniac Games e che vuole portare su Xbox One tutta la spensieratezza e i colori tipici dei titoli arcade di qualche anno fa, aggiungendo però alla formula tanta esagerazione e un’overdose di divertimento, nel tentativo di offrire al pubblico un gioco caciarone e spettacolare al punto giusto.

Sunset Overdrive è un titolo free roaming, o quasi, ma affiancarlo a titoli come Grand Theft Auto sarebbe decisamente errato, tanto che questa volta i nemici saranno mostri mutati geneticamente dall’Overcharge Delirium XT, una bevanda sperimentale della Fizzco, e che con polizia e malviventi avranno davvero poco a che fare.

Con questa idea di fondo ben ancorata in mente ecco allora che gli sviluppatori hanno potuto dare sfogo a tutta la loro fantasia, aggiungendo mutazioni e deformazioni esagerate, ideando colossi alti come palazzi da eliminare a colpi di armi da fuoco ma al contempo anche regalare ai giocatori uno degli arsenali più vasti e mirabolanti visti negli ultimi anni.

Dimenticate quindi semplici mitragliatori o lanciarazzi e lasciatevi portare invece in un turbinio di follia dove le bocche da fuoco sembreranno uscite dal cartone animato più esagerato che possa venirvi in mente.

Se vogliamo trovare un parallelo per rendervi le cose più semplici potremmo affiancare la pura genialità celata dietro le armi di Sunset Overdrive con quelle viste negli ultimi capitoli della serie Dead Rising dove, invero, si cercava comunque di tratteggiare una storia verosimile e credibile.

Nella produzione Insomniac, invece, non esistono nemmeno questi tipi di barriere e da una trama davvero tra le più leggere in circolazione esplode un titolo che vuole fare del puro divertimento la sua arma vincente.

Tutto trasuda di esagerazione e persino la struttura dei livelli e il sistema di controllo mostrano un concept veloce e adrenalinico, utile a rendere l’esperienza unica nel suo genere.

Correre per una città devastata con i mostri che vi saltano addosso da ogni parte sarà solo la punta dell’iceberg visto che ulteriori fazioni si uniranno alla mischia pronte a gettarvi nel caos più totale.

Se tutto questo non dovesse bastare per stuzzicarvi, sappiate allora che un altro dei punti di forza di Sunset Overdrive sarà la cooperativa a otto giocatori, impegnati a resistere in specifici livelli a ondate di nemici di difficoltà crescente in un continuo rincorrersi sui tetti, per i viottoli colorati della città e saltando da una parte all’altra delle abitazioni. Una buona varietà di ambientazioni e di missioni facoltative dovrebbero essere l’elemento cardine per scongiurare l’effetto ripetitività ma questo lo potremo scoprire solo in un secondo momento, quando il gioco arriverà in fase di pre pubblicazione.

In un recente evento londinese abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con ildiJames Stevenson, toglierci qualche dubbio in merito e toccare con mano la produzione.