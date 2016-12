Il PC Gaming è vivo e vegeto

Si fa sempre un gran parlare di PlayStation 4 ed Xbox One , ma che ne è della macchina da gioco per antonomasia? Nonostante l'arrivo delle console di ultima generazione, i segnali che arrivano dal mercato sono davvero rassicuranti per il futuro del PC gaming .

Lo scorso maggio, avevamo assistito ad un sorpasso delle entrate dei giochi per PC sulle controparti per console, che non avevano dunque risentito dell'arrivo sul mercato di PS4 e di Xbox One, mentre pochi giorni fa sono stati resi noti i dati relativi al mercato hardware.

21,5 miliardi di dollari: in soldoni, l'hardware da gioco per PC avrebbe generato più del doppio degli introiti rispetto a quelli delle console. Non siamo più negli anni '90, quando il PC era il centro del mondo videoludico, eppure i segnali che arrivano dal mercato sono davvero incoraggianti per la sua sopravvivenza. Se da un lato il Personal Computer deve difendersi dall'attacco dei tablet, che si prepongono l'obiettivo di sostituirli, dall'altro molti giocatori scelgono di giocare su PC tentati dal raggiungimento delle migliori prestazioni possibili, stanchi dei limiti strutturali della Next-Gen videoludica. Stando ai dati forniti dalla Jon Peddie Research , l'hardware per PC sarebbe in grado di generare un giro di affari misurabile in circa:

Si tratta perciò di un dato in assoluta controtendenza. Il mercato del PC consumer è in crisi, mentre quello del PC Gaming potrebbe crescere fino al 2017, raggiungendo i 23,5 miliardi di dollari. La qualità generalmente più alta rispetto a quanto offerto dalle console, sarebbe il leitmotiv in grado di spingere i giocatori verso il PC Gaming: ad oggi, le soluzioni offerte da AMD/ATI e Nvidia, unite ad un abbassamento generale dei prezzi degli SSD (le unità a stato solido), permettono di ottenere dei risultati nettamente migliori rispetto alla concorrenza da salotto. Se i 4K (3840x2160) sono ad appannaggio delle configurazioni di fascia alta, il mercato di massa è invece in grado di sostenere i 2560x1440. Il tutto si traduce in migliori risoluzioni, a patto di scegliere il monitor giusto, ma vien da sé che un power user sia decisamente propenso a spendere in componenti, in modo da poter ottenere il meglio dal proprio hardware, stracciando così le prestazioni di PS4 e Xbox One.

Insomma, vale la pena di lasciarsi tentare dal PC gaming? La risposta a questa domanda è assolutamente positiva, perchè se da un lato la spesa iniziale sul fronte hardware potrebbe essere ben più onerosa rispetto ai 400€ delle nuove console, grazie al Digital Delivery è possibile risparmiare parecchi soldi quando si parla invece di software. Ce n’è per tutti i gusti: dagli indie ai blockbuster, il risparmio è comunque assicurato rispetto al mercato dei software per console, al fronte di prestazioni decisamente migliori, per non parlare poi della versatilità dell’hardware che non ci permetterà soltanto di giocare, ma anche di lavorare in assoluta tranquillità con la stessa macchina.