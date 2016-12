Intervista a MacsHG, il gamer senza mani

Massimiliano Sechi è un ragazzo di 27 anni originario di Sassari, dedito al gaming competitivo su PC. Non ci sarebbe nulla di strano in tutto questo, se non fosse che MacsHG gioca ad un ottimo livello pur essendo nato senza mani.

Non solo, Macs è un ottimo giocatore die di tanti altri titoli come, e pur essendo almeno sulla carta svantaggiato, è comunque in grado di giocarsela alla pari (e in alcuni casi anche meglio), dei giocatori normodotati. La storia di, è un esempio unico di come i videogiochi possano spingerti a superare i limiti fisici, e più nello specifico, possano spingerti a loro volta a nasconderti dall’anonimato di un nickname per combattere i pregiudizi verso le persone diversamente abili, sia nella vita quotidiana, che nelle nostre vite in-game. Ho avuto il piacere e l’onore di poter intervistaree questo è il risultato della nostra chiacchierata.

Macs, com’è composta la tua giornata tipo? E come hai iniziato a giocare?

Le mie giornate iniziano in ufficio, poi passo dalle sei alle sette ore a giocare (anche se so che non si dovrebbe farlo così a lungo), dopodichè mi dedico agli esercizi in palestra, in primo luogo per una necessità oggettiva e poi perchè mi piace prendermi cura del mio corpo. Il mio primo contatto con i videogiochi risale a quando avevo 4 anni, l’epoca in cui ho iniziato ad usare il PC. Sono partito con i titoli che circolavano a quei tempi, come ad esempio il primissimo Prince of Persia e Golden Axe, per citarne alcuni. E poi ho iniziato a giocare a Quake III… E qui entra in gioco il gaming competitivo.

A quando risale il tuo primo match online?

Prima di iniziare a giocare online, passavo molto tempo a giocare in LAN con mio fratello. Poi nel 2004 mi sono lanciato nel gaming competitivo online, proprio con Quake, e grazie a questa esperienza, il mio progetto ha iniziato a prendere vita.

Puoi spiegarti meglio?

Facevo parte di un clan che ho lasciato per entrare in un altro. I membri del mio ex team mi cercavano in giro per i server per insultarmi, sapendo della mia condizione. Stavo attraversando un periodo duro della mia vita, ma nonostante tutto questo non mi sono lasciato piegare dagli insulti. In un primo momento, ho nascosto la mia disabilità quando giocavo online, salvo poi passare dal nascondermi al postare i miei video di gameplay e i miei vlog. Ho preso la situazione di petto, e ho iniziato a seguire una direzione totalmente opposta in modo da lanciare un messaggio per motivare le persone. Non ho le mani: vi mostro come faccio a giocare, ma in più vi dimostro che posso anche essere più bravo di voi. È una sorta di messaggio borderline: per motivare qualcuno devi essere forte, ma devi essere forte anche in modo da poter schiacciare i pregiudizi delle persone.

Ho notato che qualcuno ha anche avuto la faccia tosta di darti fastidio online, proprio dopo aver visto uno dei tuoi video…

A tal proposito, mi sto specializzando nei video di “trolling”, ne pubblicherò sempre di più sui miei canali. L’autoironia è il modo migliore per dare contro a chi ti offende online. È un modo molto semplice quanto efficace per fargli vedere come si superano le difficoltà, ribaltando la frittata… è un vero e proprio reverse trolling. Ultimamente chiudo i miei video dicendo, “dammi il cinque” e alzando il braccio destro, per far capire a chi mi sta guardando, che certe forme becere d’insulto, con me non attaccano. Andando oltre al discorso del gaming, purtroppo quando si parla di disabilità ci siano sempre di mezzo i pregiudizi. Credo che si tratti di un problema culturale: i genitori dei ragazzini che ti insultano sul web non sono stati sensibilizzati ed educati con gli strumenti più adatti a comprendere le situazioni delle persone disabili, e a loro volta non sono stati in grado di fornire degli strumenti adeguati ai loro figli. Quindi non si può pretendere che queste persone abbiano un punto di vista equilibrato quando si parla di disabilità. Questa situazione l'ho anche vissuta dall'esterno, vedendo il comportamento di alcuni genitori con dei figli disabili che non erano in grado di reggere il peso della situazione. Si va dal genitore iperprotettivo, fino a quello che rinchiude in casa il proprio figlio, senza perciò dargli la possibilità di avere delle esperienze al di fuori del contesto familiare. Fortunatamente, i miei genitori mi hanno stimolato e dall'altro lato, mi sono sempre voluto arrangiare, quando si parla dei i gesti tipici della quotidianetà. A scuola non volevo essere "quello diverso" e non ho mai avuto la "pappa pronta", come si suol dire.

La domanda sorge spontanea: com’è composto il tuo setup?

Ne utilizzo due: il primo è quello che utilizzo per gli FPS in cui sfrutto un touch pad in modo da muovermi in maniera più veloce e precisa. In più utilizzo un nostromo per correre, saltare e sparare, utilizzandolo con il piede sinistro. Il mouse lo tengo con il braccio destro, bloccandolo con il torace. Essendo altamente personalizzabile, il nostromo mi permette di avere i miei profili sempre a portata di piede. Il secondo setup è più semplice, visto che è composto semplicemente da mouse e tastiera.

E poi è arrivata Razer. Com’è nata la vostra collaborazione?

Mi hanno contattato via mail, chiedendomi se fossi stato interessato a collaborare con loro. Essendo molto attivi dal punto di vista della beneficenza, ho accettato molto volentieri la loro proposta. Mi hanno anche fornito alcune loro periferiche che ho poi donato in un giveaway, a coloro i quali hanno preso parte ad una mia iniziativa benefica i cui proventi sono stati destinati a Save The Cildren. In più, Razer ha sponsorizzato un evento con la Croce Rossa che si è svolto qui in Sardegna, ed è stata la prima volta in cui questo marchio ha sponsorizzato un’evento simile in Italia. Ho anche partecipato a diversi eventi online per raccogliere fondi, insieme ad altre personalità del gaming italiano e non, come ad esempio Gaming for Good.

Sei riuscito a costruirti una grandissima visibilità sia in Italia che in giro per il mondo. Come mai i tuoi primi video sono in inglese?

A questo proposito vorrei fare una marcia indietro: in questo momento vorrei ripartire dal mio paese, perchè il gaming in Italia non è ai livelli del resto del mondo. Senza essere arrogante, vorrei far capire ai miei concittadini che un giorno potremo arrivare al livello degli altri paesi del mondo in ambito gaming, e che comunque stiamo parlando in primo luogo di una passione ma che è anche in grado di andare ben oltre il fatto di essere alle prese con dei semplici giochini, che sfociano poi nel gaming competitivo.

Quali sono le tue esperienze nell’e-sport?

Ho partecipato a diversi tornei online da League of Legends a Call of Duty di cui sono stato anche capitano della nazionale Italiana, ma per quanto riguarda gli eventi in LAN, no, soprattutto per i problemi legati agli spostamenti (ne ho vissute di tutti i colori a tal proposito). Non ho mai voluto che il gaming diventasse un lavoro visto che ne ho già uno, amo viaggiare ma preferisco farlo come motivatore piuttosto che come giocatore.

Di cosa ha bisogno il nostro paese per riuscire a raggiungere quantomeno il livello dei paesi europei, quando si parla proprio degli e-sports?

Prima di tutto abbiamo bisogno di connessioni che siano in grado di reggere gli streaming, perchè di fatto servono a lanciare i giocatori, dandogli visibilità anche a livello internazionale. Servono poi delle associazioni multigaming serie, gestite da manger preparati, in grado di gestire i rapporti con gli sponsor. In Italia c’è l’idea del “voglio qualcuno che mi paghi i viaggi anche se faccio schifo giocando”. Non funziona così, c’è bisogno di fare dei sacrifici, è sbagliato pretendere da subito dei riconoscimenti economici. Bisognerebbe poi spingere l’idea del gaming, che non è il semplice giocare con un Tamagochi. Il concetto del gaming è ben diverso da quello del gioco e in questo caso è fatto di allenamenti e sacrifici, perchè si tratta di una vera e propria professione.

Saresti favorevole alla creazione di un team composto da ragazzi disabili per partecipare a dei grossi eventi dedicati al gaming competitivo?

Il mio progetto è nato per dimostrare che un gamer disabile possa passare inosservato mentre gioca, anche giocando meglio di un giocatore normodotato. Creare un team composto soltanto da giocatori disabili andrebbe soltanto a creare delle ulteriori barriere, e per questo motivo sarei decisamente contrario alla creazione di un simile team.

Ringraziando Massimiliano per la sua disponibilità, vi rimandiamo alla sua pagina Facebook per poter seguire da vicino tutti i suoi progetti.