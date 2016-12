I segreti di Forza Horizon 2: intervista a Ralph Fulton

Lo scorso 10 Luglio a Londra, Microsoft ha organizzato un grande evento per far provare, agli “sfortunati” che quest’anno non sono riusciti a visitare l’E3 di Los Angeles, tutta la line-up presentata all’importante fiera videoludica californiana.

Tra quegli “sfortunati” c’ero anche io che con l’entusiasmo di un 13enne che si sveglia il giorno di Natale sapendo che sotto l’albero troverà la console che desiderava da tempo. Mi sono dunque fiondato alla Louise Blouin Foundation per mettere le mani sui titoli che verranno rilasciati in autunno e alcuni addirittura nel 2015. Ho provato per voi Sunset Overdrive, Assassin’s Creed Unity, Evolve, Fifa15 e tanto altro ancora, ma visto che ci state leggendo su Sportmediaset.it ci sembra giusto mostrarvi la chiacchierata che abbiamo fatto con Ralph Fulton, Creative Director di Forza Horizon 2, un titolo che, se amate i gioco d’auto, vi consiglio di non perdervi.