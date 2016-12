Isole tropicali, relax e... zombie in Escape Dead Island

La strada della popolarità, tuttavia, non è semplice da percorrere e quando ci si trova a dover lanciare una produzione da perfetti sconosciuti, o quasi, tutto quello che conta è il primo impatto con il pubblico. Ecco perché i trailer di annuncio devono essere dei capolavori, dei concentrati di emozioni, utili a dare un’idea complessiva del gioco ma anche e soprattutto mezzi attraverso i quali entrare nelle preferenze dell’utente finale. In un mercato dove la parola preordine ormai ha raggiunto un livello di importanza elevatissimo, garantirsi una buona fetta di utenza che sulla fiducia decide di acquistare il tuo prodotto ancor prima di averlo visto all’opera può fare la differenza tra un videogame di successo e un fallimento anticipato.

Per Dead Island è andata esattamente così, con i ragazzi di Techland impegnati a dare vita per il lancio del primo e ormai storico capitolo un filmato particolarmente toccante, un video che raccontava la storia di una famiglia devastata alle prese con un’invasione di zombie terrificante e inarrestabile. Sono state in quel caso le note che correvano lente mentre il filmato si riavvolgeva, mostrando il percorso a ritroso dell’intera vicenda, a conquistare i giocatori, per un messaggio pubblicitario che gridava a squarcia gola la volontà di offrire qualcosa di completamente inedito. Come ormai ben sappiamo tutti però, il titolo si è presentato ai nastri di partenza sicuramente meno carico di innovazione rispetto alle attese ma l’idea di vivere in prima persona un’epidemia zombie ha comunque fatto il suo dovere conquistando una buona nicchia di pubblico, tanto da permettere agli sviluppatori di finanziarne un seguito. Solo qualche giorno dopo l’annuncio del secondo capitolo, avvenuto durante l’ E3 2014, i ragazzi di FatShark, il team dietro a questo nuovo progetto, cavalcando la cresta dell’onda estraggono dal cilindro un nuovo progetto. Mentre i videogiocatori di mezzo mondo attendono ansiosi tutte le notizie possibili su protagonisti, ambientazioni e storia, Deep Silver ferma le rotative, presentando a sorpresa Escape Dead Island, un terzo titolo che farà da anello di congiunzione tra Dead Island e Dead Island 2, trasformandosi in una sorta di Sacro Graal per tutti i megafan desiderosi di avere maggiori ragguagli circa la trama. Piuttosto di presentare il solito prodotto a basso budget con meccaniche riciclate, FatShark stupisce tutti con una versione radicalmente differente del suo survival horror, dotato ora di una visuale in terza persona e realizzato completamente in cell shading, uno stile grafico in grado di donare al videogioco un aspetto quasi cartoon.

L’apparenza però non deve ingannare e già dopo i primi attimi di smarrimento, dovuti per l’appunto alla nuova visuale, il giocatore si trova abbandonato su di un’isola misteriosa, dove i viaggi mentali del protagonista muteranno l’ambientazione in tempo reale, ambientazione già folle di suo e dipinta dai grafici con tinte estremamente accese. La telecamera a tre quarti aiuta ad allineare il titolo ad altri action di stampo simile ma non mancano ovviamente novità importanti utili a farlo emergere dalla massa.

Prima di tutto torna come da tradizione la possibilità di combinare armi su specifici banchi di lavoro, permettendovi così di costruire ad esempio una mazza ferrata con le lame o semplicemente di potenziare le vostre armi e armature con un sistema di crafting semplice e immediato.

Buono a prima vista il sistema di combattimento, basato su combinazioni di colpi forti e lenti o rapidi e veloci scandite però da una barra delle stamina da tenere sempre sotto controllo. Un menu radiale garantisce la rapida selezione della vostra arma preferita e la buona varietà di bocche da fuoco e strumenti di morte promette diverse ore di puro svago. Essendo un codice particolarmente arretrato non ci soffermeremo sui bug riscontrati, quanto piuttosto sulla linearità dei diversi percorsi, stretti dall’impossibilità di saltare o arrampicarsi liberamente, mancanza che limiterà fortemente l’esplorazione dell’intera area di gioco.

