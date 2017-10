"Wolfenstein II: The New Colossus" è arrivato

27 ottobre 2017

E' arrivato il giorno di Wolfenstein II: The New Colossus . Il gioco sviluppato dall'acclamata squadra di MachineGames, è disponibile per Xbox One, per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation4 e per PC. Wolfenstein II: The New Colossus eleva l'azione e il caos della serie Wolfenstein a nuove vette. Nei panni di B.J. “Terror-Billy” Blazkowicz, i giocatori dovranno riunire un'improbabile banda di ribelli accomunati da un unico obiettivo: scacciare i nazisti dall'America. "La serie di Wolfenstein è caratterizzata da azione, combattimenti e narrazione assolutamente sopra le righe - afferma Jens Matthies, direttore creativo di MachineGames - . Con The New Colossus, ci siamo spinti creativamente ancora oltre e non vediamo l'ora che i giocatori possano godersi questo nuovo capitolo di questo folle viaggio".

Wolfenstein II manda i giocatori in missione in un'America controllata dai nazisti con l'obiettivo di reclutare i più audaci leader della resistenza ancora in vita. I giocatori affronteranno i nazisti in località memorabili come la cittadina di Roswell in New Mexico, una New Orleans in quarantena e una Manhattan post-nucleare. Armati di un impressionante arsenale di armi fantascientifiche dal sapore retrò e completamente potenziabili (come per esempio il nuovissimo Dieselkraftwerk), in questo epico sparatutto in prima persona i giocatori dovranno farsi largo tra legioni di soldati e übersoldaten nazisti dando fondo a tutte le nuove abilità a disposizione.



E' disponibile anche Wolfenstein II: The New Colossus Collector's Edition, che comprende una statuina di 30 cm in scala 1:6 di William Joseph "B.J." Blazkowicz, l'eroe ammazza-nazisti del gioco, custodita in un'elegante confezione in stile anni '60 contenente tutto ciò che serve a B.J. per riunire la Resistenza e liberare l'America: un arsenale di accessori comprensivo di quattro potenti armi da fuoco, un'accetta e il suo bomber. La Collector's Edition di questo attesissimo gioco presenta un'esclusiva custodia in metallo, comprende anche un poster di Blitzmensch di 23x35 cm ed è a tiratura limitata.