"This is the police" sbarca su Nintendo Switch

11 ottobre 2017

This is the Police è il secondo titolo di THQ Nordic ad essere categorizzato come M-rated (ESRB) per Nintendo Switch™ ed è il quinto gioco per la console a ottenere questo visto di censura. La versione fisica del gioco sarà lanciata il 5 Dicembre 2017. Impugna il tuo Joy-Con™ e aiuta Jack Boynd, Capo della Polizia del Dipartimento di Freeburg, a combattere il crimine, a infastidire il Sindaco, l’Associazione Sindacale, la Mafia e tutti gli altri, ma soprattutto a fare una f****** fortuna! This Is the Police è un gioco strategico e di avventura ambientato in una città allo sbaraglio. Impersonando il grintoso Capo della Polizia, Jack Boyd, ti immergerai in una storia tutta imperniata sul crimine e l’intrigo.