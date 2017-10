Formula 1 Esports Series, tre italiani in finale

12 ottobre 2017

Ci saranno anche tre "piloti" italiani alla prima storica finale delle Formula 1 Esports Series , il campionato di guida virtuale se non vogliamo proprio chiamarli videogiochi, in programma ad Abu Dhabi il 24 e 25 novembre nello stesso fine settimana del GP conclusivo della stagione. Nicolò Fioroni, Tiziano Brioni e Alberto Foltran si sono qualificati tra i venti finalisti dopo aver superato alla grande la semifinale disputata a Londra.

I quaranta partecipanti, dai 16 ai 33 anni, si sono affrontati sui tracciati di Interlagos e Silverstone in diretta tv e davanti alla folla strabocchevole della Gfinity Esports Arena. In totale oltre 60mila concorrenti hanno partecipato alle fasi di qualificazione, utilizzando quello che è il videogioco di riferimento: F1 2017.



Adesso i più forti di loro sono attesi da un'ultima sfida articolata su tre gare. Il vincitore sarà nominato Formula 1 Esports Champion Expert per il 2018 e si qualificherà automaticamente per le semifinali della prossima stagione. Potrà inoltre vivere da spettatore un intero weekend di un GP del nuovo anno e diventerà un protagonista del videogioco F1 2018. Insomma, ad Abu Dhabi sarà battaglia senza esclusione di colpi.