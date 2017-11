F1 Esports Series: Leigh è il nuovo Hamilton

26 novembre 2017

La Formula 1 parla sempre inglese. Dopo Lewis Hamilton ecco il nuovo campione del mondo Brendon Leigh. Tranquilli, non siamo impazziti. Il diciottenne inglese ha vinto le prime finali F1 Esports Series della storia ad Abu Dhabi. Davanti alla console Brendon ha avuto la meglio del cileno Fabrizio Donoso Delgado sui circuiti di Montreal, Spa e appunto Abu Dhabi. Terza posizione per il tedesco Zven Zurner.



Non benissimo gli italiani: il 16enne Nicolò Fioroni ha chiuso 11°, il 17enne Alberto Foltran 16° e il 20enne Tiziano Brioni 19°. Il danese Mads Soerensen, invece, ha conquistato il trofeo del giro più veloce.



ALONSO APRE UN TEAM

Ad assistere alle gare anche David Coulthard e Fernando Alonso. Lo spagnolo della McLaren spettatore interessato perché ha aperto un suo team, il FA Racing G2 Logitech G. Una partnership importante per il futuro: "Ogni pilota di Formula 1 è un giocatore nel cuore. La competizione sul palcoscenico virtuale apre una grande quantità di possibilità per i giovani piloti che altrimenti non avrebbero la possibilità di entrare nel mondo delle corse. Per la prima volta in assoluto, i fan non sono più solo spettatori, ma possono prendere parte al gioco e magari diventare veri e-driver nella mia squadra. Non riesco a pensare a partner migliori di G2 Esports e Logitech G per iniziare e sono impaziente di portare avanti questa esperienza".