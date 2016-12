Solo 15 nazionali parteciperanno agli Europei di PES 2016

Questa sarà l'estate degli Europei di Francia 2016. 24 nazionali si sfideranno per capire chi è la più forte del continente.



L'Italia di Conte ci sarà sia oltralpe sia in UEFA EURO 2016, il contenuto aggiuntivo che arriverà per PES 2016 il prossimo 24 marzo.



Questo DLC arriverà in forma gratuita per tutti coloro che hanno giocato a PES 2016 su PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One e PC, come risarcimento per i problemi di aggiornamento del gioco avvenuti a cavallo tra ottobre e novembre.



Una bella notizia, peccato che nel gioco saranno contenute solo 15 delle 24 nazionali che parteciperanno alle fasi finali del torneo, lasciando un buco non invidiabile nella completezza di questo prodotto ufficiale UEFA.



Cliccate qui per scoprire le nazionali comprese e quelle escluse da UEFA EURO 2016 .



Non solo, nel gioco sarà contenuto un solo stadio tra quelli coinvolti dalla manifestazione: lo Stade de France. Non certo i presupposti migliori per un prodotto che il prossimo 21 aprile arriverà anche in versione fisica in tutti i negozi.



Voi cosa ne dite? Qui potrete trovare tutti i dettagli di UEFA EURO 2016 .