Gli Europei di Francia 2016 sono arrivati gratuitamente in PES 2016

Come promesso, Konami ha portato gli Europei di Francia 2016 all'interno di PES 2016, la sua celebre simulazione calcistica.



Lo ha fatto senza costi aggiuntivi attraverso un aggiornamento del gioco, grazie al quale lo sviluppatore giapponese ha introdotto il torneo continentale che quest'estate vedrà impegnata la nazionale di Antonio Conte. Sfortunatamente sono solo 15 le squadre perfettamente riprodotte all'interno del gioco e solo uno stadio presente, elementi che rovinano un po' il godimento di questa espansione.



Konami ha approfittato dell'occasione anche per migliorare i volti e le statistiche di molti dei calciatori presenti nel database di PES 2016.



Dopo aver fatto il suo debutto in FIFA 16, per esempio, ora è arrivato il momento per Gigi Donnarumma, il giovanissimo portiere del Milan, di debuttare anche in PES 2016. In FIFA i risultati non sono stati particolarmente convincenti , mentre in PES 2016 il lavoro svolto è decisamente migliore, come è possibile vedere nel video che troverete a questa pagina .



Cosa ne pensate?