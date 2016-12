Konami presenterà PES 2017 durante la finale di Champions League

In concomitanza con la finale di Champions League, che Real Madrid e Atletico Madrid giocheranno a Milano sabato 28 maggio, si terranno anche le fasi finali della PES World Finals 2016.



Si tratta della competizione eSport ufficiale della UEFA nella quale i migliori giocatori di PES 2016 del mondo si sfideranno per la vittoria finale.



Quale miglior cornice, dunque, per presentare anche il nuovo PES 2017? Nessuna e proprio per questo Konami mostrerà in anteprima durante le fasi finali del torneo tutte le novità dell'edizione targata 2017, che solo in seguito mostrerà all'E3 di Los Angeles, la più importante fiera di videogiochi al mondo che si terrà dal 14 al 16 giugno.



Nel frattempo a questo indirizzo potrete trovare le prime immagini del gioco e le prime novità che saranno introdotte il PES 2017 .