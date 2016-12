Jamie Vardy spacca a testate la sua vecchia carta di FIFA Ultimate Team

Che sia un momento magico per il Leicester di Ranieri non ci sono dubbi, ma in pochi si sarebbero aspettati che questo momento di euforia potesse sfociare in gesti di gioia fuori dagli schemi, soprattutto per i canoni inglesi.



Jamie Vardy, sorprendente bomber del Leicester capolista, ha festeggiato l'aggiornamento dei suoi valori in FIFA 16 in maniera piuttosto particolare: ha sfondato con la testa la vecchia carta argentata di FUT, la modalità che mescola un manageriale con una raccolta di figurine in stile Panini, per accogliere con il sorriso la sua nuova carta dorata, con un più decoroso valore di 75 stampato sopra.



Qui potrete trovare il divertente video nel quale Vardy rompe con la testa la carta,mentre è in compagnia di due suoi compagni di squadra, Mahrez e Kanté, anche loro coinvolti nella campagna invernale di aggiornamento dei valori. Cliccate qui per avere la lista completa.



Nel frattempo circolano le prime voci riguardanti FIFA 17 . Avete programmi per settembre?