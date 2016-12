Il Wolfsburg di Draxler assume anche un giocatore professionista di FIFA 16

Ve lo ricordate il tormentone estivo che ha visto Julian Draxler approdare al Wolfsburg dopo un lungo tira e molla con la Juventus?



Ebbene sembra che il fantasista ex-Schalke 04 non sia l'unico top-player messo sotto contratto dai tedeschi .



Il club, di proprietà della Volkswagen, ha infatti recentemente assunto il ventiduenne David Bytheway. Si tratta di uno dei più forti giocatori presenti sul panorama mondiale, che calca i palcoscenici più importanti da quando aveva 17 anni, rappresentando il Regno Unito alle finali dei mondiali di Las Vegas, New York e Rio de Janeiro.



Che finali dei mondiali hanno giocato a Las Vegas? Ovviamente quelle della FIFA Interactive World Cup, la più importante competizione a livello internazionale di FIFA 16.



Adesso, per via di questo contratto, Bytheway dovrà utilizzare nei suoi tornei solo e solamente in Wolfsburg. Sperando che i suoi risultati non ne risentano troppo vista la disparità di forza che si troverà a dover affrontare giocando contro Real, Barcellona o Bayer Monaco.



Si tratta, però, del primo passo di una squadra di calcio verso gli eSports, una realtà in continua espansione come pubblico e fatturato.



Anche grazie agli 8.000 euro che questo folle ragazzo ha speso in un mese in FIFA 16 . Per fortuna poi Microsoft ha restituito i soldi all'inconsapevole genitore .