Il Barcellona sceglie PES 2017 come partner ufficiale

Il Barcellona e Konami, il publisher di PES 2017, una delle più famose serie di videogiochi calcistici di tutti i tempi, hanno recentemente stretto un accordo triennale.



Grazie a questa collaborazione lo sviluppatore giapponese diventerà un premium partner dei catalani, garantendosi la possibilità di utilizzare in esclusiva il Camp Nou, lo stadio dei Blaugrana, sia nella versione console sia in quella mobile del videogioco.



Qui potete trovare le più recenti immagini di PES 2017 che mostrano Messi, Suarez, Neymar e lo stadio di Barcellona.



Il Barcellona, invece, avrà la possibilità di raggiungere migliaia di videogiocatori in tutto il mondo grazie a PES 2017 e di vedere il suo marchio trattato con particolare cura da parte dello sviluppatore giapponese.



PES 2017 uscirà il 15 settembre su Xbox One, Xbox 360, PC, PlayStation 3 e PlayStation 4. Ecco l'ultimo trailer del gioco .