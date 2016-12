La demo di FIFA 17 ha una data ufficiale

La stagione calcistica virtuale sta per entrare nel vivo.



Tra due settimane, infatti, il 13 settembre per essere più precisi, la versione dimostrativa gratuita di FIFA 17 arriverà nei negozi digitali di PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One e PC.



Lo ha annunciato la stessa Electronic Arts in un video .



Con ogni probabilità la demo conterrà diverse squadre di club, tra le quali troveremo la Juve e l'Inter, più un assaggio di The Journey, l'interessante modalità nella quale si interpreterà una giovane promessa del calcio inglese.



Volete vedere il gioco in azione? Ecco un lungo filmato di gameplay .



FIFA 17 uscirà ufficialmente il 29 settembre. Gli abbonati EA Access, un servizio a pagamento disponibile su PC e Xbox One, potranno cominciare a giocare qualche giorno prima.