Il videogioco ufficiale di UEFA Euro 2016 è arrivato nei negozi

UEFA Euro 2016, il videogioco ufficiale degli Europei di Francia 2016, è da oggi disponibile nei negozi nel formato PS3 e PlayStation 4.



UEFA Euro 2016 include la versione completa di PES 2016 e, ovviamente, l’accesso ai contenuti ufficiali dedicati a UEFA Euro 2016. Questo vuol dire che chi possiede già PES 2016 potrà scaricare gratuitamente sulla propria console tutti i contenuti legati alla competizione che si giocherà questa estate in Francia.



Konami ha ricreato in ogni particolare le 24 nazionali che si sono qualificate alla fase finale dell’Europeo tra le quali solo 15 potranno sfoggiare le divise ufficiali.



All'interno della confezione saranno inclusi dei codici per ottenere ulteriori bonus all'interno della modalità MyClub.



Qui potrete trovare un trailer che presenta tutte le novità di questa edizione .



Il gallese e madrilista Gareth Bale è l'uomo copertina di questa edizione del gioco.