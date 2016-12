Gigi Donnarumma debutta finalmente anche in FIFA 16

Gianluigi Donnarumma, il giovanissimo portiere del Milan, dopo tanti debutti ha finalmente fatto anche quello in FIFA 16, la più venduta simulazione di calcio d'Italia.



Prima del 25 febbraio 2016, infatti, EA Sports non poteva inserire il piccolo campione nel gioco, non avendo ancora compiuto 17 anni.



Ora le regole interne del team di sviluppo hanno consentito a EA di introdurre Gigi Donnarumma nel gioco. Lo potrete trovare nelle modalità Stagioni o in quelle Carriera, dove Donnarumma potrà vantare un potenziale di crescita davvero spaventoso, che lo farà essere forte come l'attuale Neuer.



Nonostante al momento le sue statistiche non lo rendano molto appetibile, 70 contro gli 84 di Buffon, tanto per intenderci, la sua stazza fisica e la sua giovane età lo rendono un acquisto obbligato per coloro che vogliono fondare la squadra su di un portiere di prospettiva, che diventerà molto forte col passare delle stagioni.



Sfortunatamente al momento il suo volto non assomiglia molto a quello reale, come si può vedere da questo video , ma Gigi ha davvero tutto il tempo per convincere EA a creare una sua versione digitalizzata più somigliante.