FIFA 17, ecco come funzionano punizioni e rigori

FIFA 17 quest'anno cambierà diverse cose. Il nuovo motore grafico, lo stesso utilizzato anche da Battlefield 1, consentirà agli sviluppatori diverse novità.



Una di questa è la nuova meccanica di gestione dei calci da fermo, dagli angoli ai rigori.



Un nuovo video pubblicato fa vedere un'intera partita di FIFA 17, ponendo particolare accento sui calci da fermo.



Cliccate qui per vedere il video .



Dagli undici metri potrete decidere il ritmo della rincorsa oltre che la direzione e la forza del pallone.



Sui corner potrete prendere il controllo di un calciatore al centro dell'area, in modo da provare a smarcarlo dai difensori.



Dovrete anche imparare a utilizzare la nuova visuale sui calci di punizione, in modo da poter mirare più precisamente in porta.