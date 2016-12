Con Active Soccer 2 e Kick Off Revival il calcio anni '90 sta per tornare in grande stile

Tanti anni fa, quando l'Amiga dominava il mercato, la disputa su quale fosse il migliore gioco di calcio aveva due contendenti: Sensible Soccer e Kick Off.



A distanza di 25 anni sono cambiate tante cose, ma non il dualismo che divide gli amanti del calcio virtuale, schierati ora o con FIFA 16 o con PES 2016.



Coloro che avessero nostalgia dei bei tempi andati, però, potranno presto consolarsi con due prodotti che strizzano chiaramente l'occhio ai due classici degli anni '90.



Da una parte abbiamo Kick Off Revival, il nuovo gioco del mitico Dino Dini che è tornato a fare quello che gli riesce meglio: un gioco arcade veloce e divertente che possa raccogliere il testimone dei suoi Goal! e Kick Off. Kick Off Revival arriverà nei prossimi mesi in esclusiva PlayStation e sfrutterà la potenza delle nuove console per offrirvi una grafica migliorata, una fisica della palla più raffinata e tante funzionalità online.



Qui potrete trovare le prime immagini del gioco e qualche informazione aggiuntiva .



Da parte sua Microsoft risponde con l'italianissimo Active Soccer 2 DX, una conversione dell'ottimo gioco arcade che si ispira a Sensible Soccer. Questo prodotto di The Fox Software arriverà a breve su Xbox One ricco di tante squadre, un editor grazie al quale modificarle e la possibilità di sfidare altri giocatori online. Cliccate qui per vedere il trailer .



Che ne dite? Vi mancava questo taglio arcade dello sport più amato dagli italiani?