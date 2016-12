Le finali di League of Legends sono state più viste di quelle NBA

Che gli eSports non siano un fenomeno passeggero lo avevamo capito dal fatto che Activision Blizzard, l'editore di Call of Duty e Hearthstone, ha acquistato MLG, la Major League Gaming , per farne la nuova ESPN.



Nei giorni scorsi Riot Games, lo studio che ha creato il famoso League of Legends, conosciuto anche come LoL, ha annunciato che le finali mondiali tenutesi a Berlino lo scorso weekend hanno totalizzato ben 36 milioni di spettatori .



Un numero davvero enorme di persone che segna il nuovo record per gli eSports, ma non solo. Gara 7 delle Finals NBA tra i Cleveland Cavaliers di LeBron James e i Golden State Warriors di Stephen Curry ha infatti calamitato "solo" 31 milioni di spettatori, un numero ben al di sotto da quello registrato da LoL.



Un rating altissimo, tanto che si tratta della finale più seguita degli ultimi 18 anni per ABC e degli ultimi 10 per ESPN.



Non male, vero?