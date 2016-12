Danilo Gallinari sarà sulle copertine italiane di NBA 2K17

Danilo Gallinari, uno dei giocatori italiani più forti di tutti i tempi, ex Olimpia Milano, New York Knicks e attuale leader dei Denver Nuggets, sarà sulle copertine italiane di NBA 2K17, la più venduta e amata simulazione cestistica presente sul mercato.



L'ala del Colorado affiancherà un cast d'eccezione che vede Paul George degli Indiana Pacers sulle copertine ufficiali e Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers e della nazionale USA, sulle copertine delle edizioni da collezione. Qui potrete scoprire cosa conterranno .



Inoltre 2K Sports ha appena annunciato che il Dream Team, ovvero la squadra che ha partecipato alle Olimpiadi del 1992 formata da fenomeni del calibro di Jordan, Magic, Bird e Malone, sarà data in regalo a tutti coloro che prenoteranno il gioco. Qui tutti i dettagli .



Questi ultimi potranno oltretutto cominciare a divertirsi quattro giorni prima degli altri, dato che il gioco sarà per loro disponibile dal 16 settembre al posto del 20 dello stesso mese, ovviamente su Xbox 360, Xbox One, PS3, PlayStation 4 e PC.